Τι σημαίνει το 6-7; Το meme που φωνάζουν - σχεδόν - όλα τα παιδιά

Το 2025 μάς χάρισε πολλά: viral χορούς, memes, εντυπωσιακές εικόνες… αλλά τίποτα δεν ήταν τόσο παράξενο όσο η επιλογή του Dictionary.com να ανακηρύξει ως λέξη της χρονιάς όχι μια παραδοσιακή λέξη, αλλά τη φράση “6-7” — πέρα για πέρα νεωτερική και εντελώς χωρίς ξεκάθαρη σημασία. Χρησιμοποιείται ευρέως από την Gen Alpha, τη γενιά που γεννήθηκε περίπου μεταξύ 2010 και 2024.

Ναι, καλά διάβασες! Το “6-7” (προφέρεται six-seven και όχι εξήντα επτά) έγινε το trend που ενώνει γενιές — ή μάλλον, που κάνει τους ενήλικες να ξύνουν το κεφάλι τους με απορία. Η επιλογή του λεξικού δεν έγινε επειδή το “6-7” έχει βαθιά έννοια ή φιλοσοφική ρίζα, αλλά επειδή ανέδειξε κάτι αληθινό για τη σύγχρονη γλώσσα: πώς μια διαφορετική κουλτούρα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που επικοινωνούμε.

Τι σημαίνει το “6-7”;

Αλλά τι σημαίνει ακριβώς αυτό το “6-7”; Μυστήριο! Καμία επίσημη ερμηνεία δεν υπάρχει. Κάποιοι το χρησιμοποιούν απλά ως inside joke, άλλοι το λένε για να δείξουν μια αδιευκρίνιστη κατάσταση, «όχι ξεκάθαρα ναι, ούτε ξεκάθαρα όχι», και αρκετοί απλά το φωνάζουν για να τρελάνουν τους ενήλικες που προσπαθούν να βρουν νόημα σε κάτι που απλώς δεν έχει.

Η ιστορία του είναι εξίσου ενδιαφέρουσα όσο και αστεία: ξεκίνησε από ένα rap κομμάτι του Skrilla το 2024, με τίτλο “Doot Doot (6-7)”, το οποίο έγινε viral στο TikTok, και αργότερα μια ομάδα νέων σε ένα βίντεο με έναν μπασκετμπολίστα 6’7’’ έκανε το “6-7” ακόμη πιο δημοφιλές.

Κι όμως, αυτή η φράση χωρίς πραγματικό λεξικό νόημα πήρε τον τίτλο αυτό επειδή αναζητήθηκε και χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ στον ψηφιακό κόσμο — αναζητήσεις για το “6-7” αυξήθηκαν σχεδόν έξι φορές από τον Ιούνιο του 2025.

Για πολλούς γονείς και δασκάλους, το φαινόμενο του 6-7 ήταν τόσο ακατανόητο όσο ένας πίνακας μοντέρνας τέχνης! Το σίγουρο είναι ότι η νέα γενιά δημιουργεί τη δική της γλώσσα, με κανόνες που μόνο εκείνοι καταλαβαίνουν.