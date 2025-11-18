«Parasocial» η λέξη της χρονιάς για το Cambridge Dictionary - Τι σημαίνει

Το Cambridge Dictionary όρισε τη λέξη parasocial ως τη λέξη της χρονιάς για το 2025.

Η συγκεκριμένη λέξη σχετίζεται με τη σχέση που κάποιος αισθάνεται ότι έχει με έναν διάσημο που δε γνωρίζει, έναν χαρακτήρα σε βιβλίο, ταινία ή τηλεοπτική σειρά, ή ακόμη και με μια τεχνητή νοημοσύνη.

Η Cambridge University Press & Assessment αναφέρει ότι το 2025 ξεχώρισε για το ενδιαφέρον γύρω από τις μονομερείς σχέσεις «parasocial» που δημιουργούν οι άνθρωποι με διασημότητες, influencers και chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Τι σημαίνει η λέξη parasocial

Η λέξη «parasocial» συγκαταλέγεται σε μια σειρά όρων σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη που προστέθηκαν ή ενημερώθηκαν φέτος στο Cambridge Dictionary, όπως και ο όρος «slop», που περιγράφει «περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα όταν δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη».

«Η λέξη parasocial είναι η ιδανική Λέξη της Χρονιάς. Η άνοδος των parasocial σχέσεων έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τους θαυμαστές, τις διασημότητες και, με την ΤΝ, τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν online. Πολλοί σχηματίζουν έντονες και ανθυγιεινές parasocial σχέσεις με influencers, οδηγούμενοι σε μια αίσθηση ότι «γνωρίζουν» αυτούς με τους οποίους συνδέονται, τους εμπιστεύονται και πολλές φορές τους δείχνουν ακραία αφοσίωση, παρόλο που η σχέση είναι πλήρως μονομερής», σχολίασε η καθηγήτρια Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, Simone Schnall.

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1956 από τους κοινωνιολόγους Donald Horton και Richard Wohl του Πανεπιστημίου του Σικάγο, οι οποίοι παρατήρησαν πως οι τηλεθεατές ανέπτυσσαν σχέσεις «para-social» με τηλεοπτικούς παρουσιαστές, παρόμοιες με εκείνες που είχαν με πραγματικά μέλη της οικογένειας ή φίλους. Η τηλεόραση έφερνε τα πρόσωπα των ηθοποιών απευθείας στα σπίτια των θεατών, καθιστώντας τα μέρος της καθημερινότητάς τους.

«Vibe Coding» η λέξη της χρονιάς 2025 από το Collins Dictionary

Το Collins Dictionary ανακήρυξε τη λέξη vibe «coding» ως Λέξη της Χρονιάς 2025. Παρά το γεγονός ότι αποτελείται από δύο λέξεις, περιγράφει την τέχνη της δημιουργίας εφαρμογών ή ιστοσελίδων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI), χωρίς να απαιτείται η γραφή παραδοσιακού προγραμματιστικού κώδικα.

Ο όρος επινοήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Andrej Karpathy, συνιδρυτή της OpenAI, ο οποίος εξήγησε ότι η ιδέα του «vibe coding» αναδεικνύει πώς η AI επιτρέπει σε μερικούς προγραμματιστές να «ξεχάσουν ότι υπάρχει κώδικας» και να «ακολουθήσουν τη ροή» κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος.

Με το «vibe coding», ένας χρήστης μπορεί να δώσει στην AI μια απλή περιγραφή, όπως: «φτιάξε μου ένα πρόγραμμα που οργανώνει τα εβδομαδιαία γεύματά μου», και να δημιουργήσει βασικές εφαρμογές χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού. Οι πιο σύνθετες λειτουργίες απαιτούν ακόμη τεχνική γνώση, αλλά η πρακτική αυτή ανοίγει τον δρόμο για τους μη προγραμματιστές να δημιουργούν ψηφιακές πλατφόρμες.

Ωστόσο, δεν είναι τέλεια διαδικασία: δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο κώδικας θα λειτουργήσει σωστά ή ότι θα είναι απαλλαγμένος από σφάλματα.

«Ο όρος αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την εξέλιξη της γλώσσας παράλληλα με την τεχνολογία», εξήγησε ο Alex Beecroft, Managing Director του Collins.

Το «vibe coding» είναι μια ακόμα ένδειξη της τάσης του 2025, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που δημιουργούμε και αλληλεπιδρούμε με τον ψηφιακό κόσμο.

Η «λέξη» της χρονιάς 2025 από το Dictionary.com: Ο αριθμός «67»

Για το 2025, το Dictionary.com έκανε μια πρωτότυπη επιλογή για τη λέξη της χρονιάς, αφού δε διάλεξε λέξη, αλλά αριθμό. Συγκεκριμένα, επέλεξε το 67 (που προφέρεται «six-seven» και όχι «sixty-seven»), μετά από ανάλυση δεδομένων από τίτλους ειδήσεων, τάσεις στα social media και αποτελέσματα αναζητήσεων.

Στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ότι οι αναζητήσεις για το 67 παρουσίασαν εκρηκτική αύξηση από το καλοκαίρι, αυξημένες πάνω από έξι φορές από τον Ιούνιο.

Ο αριθμός φαίνεται να προέρχεται από το τραγούδι του 2024 Doot Doot (6 7) του ράπερ Skrilla, το οποίο έγινε δημοφιλές ως μουσικό υπόβαθρο σε βίντεο στο TikTok και στο Instagram. Ορισμένα από αυτά τα βίντεο περιλάμβαναν τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball των Charlotte Hornets, που έχει ύψος περίπου 6 πόδια και 7 ίντσες, ενώ άλλα ήταν δημιουργίες εφήβων και παιδιών που χρησιμοποιούσαν τον αριθμό.

Όμως, το ακριβές νόημα του 67 παραμένει ασαφές. «Είναι πολύπλοκο. Κάποιοι λένε ότι σημαίνει ‘μέτρια’, ή ‘ίσως αυτό, ίσως εκείνο’, ειδικά όταν συνοδεύεται από την χαρακτηριστική χειρονομία με τις παλάμες ανοιχτές, που κινούνται εναλλάξ πάνω-κάτω», ανέφερε το Dictionary.com.

Ο αριθμός έχει και μια παιχνιδιάρικη διάσταση: πολλοί νέοι τον χρησιμοποιούν για να προκαλέσουν τους μεγαλύτερους, αντικαθιστώντας μια απάντηση σε σχεδόν οποιαδήποτε ερώτηση.

Το Dictionary.com επισημαίνει ότι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 67 είναι ότι είναι αδύνατο να οριστεί. Είναι «ανούσιο, πανταχού παρόν και χαοτικό», γεγονός που το καθιστά μοναδικό φαινόμενο της διαδικτυακής κουλτούρας το 2025.