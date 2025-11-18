Έρχεται βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη: Πότε φτάνουν τα πρώτα χιόνια στην Ελλάδα

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμη και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Την ώρα που η δυτική και κεντρική Ευρώπη ετοιμάζονται για έντονη χειμωνιάτικη κακοκαιρία, η ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης και της χώρα μας, εξακολουθούν να κινούνται σε πιο φθινοπωρινούς ρυθμούς. Ωστόσο, μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα προβλέπεται ότι τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ελληνικά βουνά και σταδιακά ίσως και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

«Βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου, όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις, στον αντίποδα προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το Φθινόπωρο κυριαρχεί αναμένοντας και εμείς τις χειμωνιάτικες εξάρσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνιση τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία στην Ελλάδα

Τα συστήματα κακοκαιρίας θα κινηθούν σιγά-σιγά προς τα βορειοανατολικά, επηρεάζοντας και άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως τη βόρεια Ελλάδα. Παρότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να καλυφθεί από εκτεταμένη συννεφιά. Στα βορειοδυτικά μάλιστα δεν αποκλείονται και τοπικές καταιγίδες.

Οι νοτιάδες έχουν συμβάλει στο να παραμείνει ο καιρός ήπιος. Οι χαμηλές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες είναι περιορισμένες, ενώ δεν καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 24–25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Στην Αττική δεν διαφαίνεται ιδιαίτερη μεταβολή ως το Σαββατοκύριακο, με τη συννεφιά να επικρατεί αλλά χωρίς βροχές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24°C.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και παροδικές βροχές, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 19°C.

Αύριο, Τετάρτη, η αστάθεια θα ενταθεί, με περισσότερες βροχές να εμφανίζονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και τη βορειοδυτική Ελλάδα, περιοχές που θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.