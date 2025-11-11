Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας που «σάρωσε» πολλές περιοχές / Βίντεο αρχείου Star

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και ο καιρός παραμένει φθινοπωρινός με ζεστές θερμοκρασίες, όλοι αναρωτιούνται αν φέτος θα ζήσουμε τη μαγεία των «λευκών Χριστουγέννων».

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται ξανά στις παραδοσιακές προβλέψεις του καιρού —τα γνωστά μερομήνια— για να δουν τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Οι φετινές ενδείξεις, σύμφωνα με τους γνώστες της μεθόδου, δείχνουν ότι ο φετινός Δεκέμβριος μπορεί να είναι ιδιαίτερα ψυχρός, με πιθανότητες για χιόνια, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Μερομήνια 2025-2026: Άστατος καιρός και συνεχείς εναλλαγές το φθινόπωρο

Το φετινό φθινόπωρο φαίνεται βροχερό και απρόβλεπτο, με διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

Οκτώβριος 2025 : Πολλές βροχές, περιορισμένη ηλιοφάνεια.

: Πολλές βροχές, περιορισμένη ηλιοφάνεια. Νοέμβριος 2025: Οι θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά, ενώ δεν αποκλείονται τα πρώτα έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και ανέμους.

Μερομήνια 2025-2026: Ψύχρα, χιόνια και βαρυχειμωνιά τον χειμώνα

Τα μερομήνια προειδοποιούν για έναν από τους πιο σκληρούς χειμώνες των τελευταίων ετών.

Δεκέμβριος 2025 : Ξεκινά δυναμικά, με παγωνιά και χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά.

: Ξεκινά δυναμικά, με παγωνιά και χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά. Ιανουάριος 2026 : Πιθανές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Ισχυρές κακοκαιρίες αναμένονται σε όλη τη χώρα.

: Πιθανές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Ισχυρές κακοκαιρίες αναμένονται σε όλη τη χώρα. Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένο κρύο, βροχές και έντονα φαινόμενα που θυμίζουν «βαρύ» χειμώνα.

Ο καιρός δείχνει επίμονος, ενώ η κλιματική κρίση κάνει τις προβλέψεις πιο δύσκολες και τα φαινόμενα πιο ακραία.

Ο Μάρτιος 2026 προβλέπεται να παραμείνει κρύος και βροχερός, με βελτίωση να φαίνεται μόνο προς τα τέλη του μήνα. Η άνοιξη θα καθυστερήσει, καθώς ο χειμώνας φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες μέρες του Απριλίου.

Τι καιρό θα κάνει τον Δεκέμβριο – Η πρώτη εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Την πρώτη εικόνα για τον καιρό του Δεκεμβρίου παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, δίνοντας μια αρχική εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθεί ο τελευταίος μήνας του 2025.

Όπως επισημαίνει, τα στοιχεία προέρχονται από τα πιο πρόσφατα εποχικά μοντέλα, τα οποία ωστόσο πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Facebook, οι θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο αναμένεται να κυμανθούν 1 έως 2 βαθμούς υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν πως θα σημειωθούν ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, ο Δεκέμβριος προβλέπεται ήπιος αλλά βροχερός, με διαστήματα κακοκαιρίας και θερμοκρασίες που δύσκολα θα θυμίσουν «βαρύ» χειμώνα – τουλάχιστον στο ξεκίνημά του.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες...Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων...

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον γαι τον Δεκέμβρη οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!».