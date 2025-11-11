Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα

Η πρόγνωση του καιρού για τον Δεκέμβριο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 17:15 Ιουλία Καλλιμάνη - «Σιωπή στη Διαπασών»: Το νέο της τραγούδι που καθηλώνει!
11.11.25 , 16:59 Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
11.11.25 , 16:44 Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους
11.11.25 , 16:28 Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
11.11.25 , 15:56 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
11.11.25 , 15:52 Φάρμα: Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς
11.11.25 , 15:47 Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
11.11.25 , 15:46 Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
11.11.25 , 15:39 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους
11.11.25 , 15:39 Ο Τζόκοβιτς γιόρτασε τους 101 τίτλους με τα σκυλιά της Δαλματίας
11.11.25 , 15:18 Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών
11.11.25 , 15:06 Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»
11.11.25 , 14:49 Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μαριάνθη Τσομπανοπούλου)
Προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας που «σάρωσε» πολλές περιοχές / Βίντεο αρχείου Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και ο καιρός παραμένει φθινοπωρινός με ζεστές θερμοκρασίες, όλοι αναρωτιούνται αν φέτος θα ζήσουμε τη μαγεία των «λευκών Χριστουγέννων». 

Κακοκαιρία: Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται ξανά στις παραδοσιακές προβλέψεις του καιρού —τα γνωστά μερομήνια— για να δουν τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Οι φετινές ενδείξεις, σύμφωνα με τους γνώστες της μεθόδου, δείχνουν ότι ο φετινός Δεκέμβριος μπορεί να είναι ιδιαίτερα ψυχρός, με πιθανότητες για χιόνια, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Μερομήνια 2025-2026: Άστατος καιρός και συνεχείς εναλλαγές το φθινόπωρο

Το φετινό φθινόπωρο φαίνεται βροχερό και απρόβλεπτο, με διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας.

  • Οκτώβριος 2025: Πολλές βροχές, περιορισμένη ηλιοφάνεια.
  • Νοέμβριος 2025: Οι θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά, ενώ δεν αποκλείονται τα πρώτα έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και ανέμους.

Μερομήνια 2025-2026: Ψύχρα, χιόνια και βαρυχειμωνιά τον χειμώνα

Τα μερομήνια προειδοποιούν για έναν από τους πιο σκληρούς χειμώνες των τελευταίων ετών.

  • Δεκέμβριος 2025: Ξεκινά δυναμικά, με παγωνιά και χιόνια σε ορεινά και ημιορεινά.
  • Ιανουάριος 2026: Πιθανές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές περιοχές. Ισχυρές κακοκαιρίες αναμένονται σε όλη τη χώρα.
  • Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένο κρύο, βροχές και έντονα φαινόμενα που θυμίζουν «βαρύ» χειμώνα.

Ο καιρός δείχνει επίμονος, ενώ η κλιματική κρίση κάνει τις προβλέψεις πιο δύσκολες και τα φαινόμενα πιο ακραία.

Ο Μάρτιος 2026 προβλέπεται να παραμείνει κρύος και βροχερός, με βελτίωση να φαίνεται μόνο προς τα τέλη του μήνα. Η άνοιξη θα καθυστερήσει, καθώς ο χειμώνας φαίνεται αποφασισμένος να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες μέρες του Απριλίου.

Τι καιρό θα κάνει τον Δεκέμβριο – Η πρώτη εκτίμηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Την πρώτη εικόνα για τον καιρό του Δεκεμβρίου παρουσίασε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, δίνοντας μια αρχική εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθεί ο τελευταίος μήνας του 2025.

Όπως επισημαίνει, τα στοιχεία προέρχονται από τα πιο πρόσφατα εποχικά μοντέλα, τα οποία ωστόσο πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Facebook, οι θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο αναμένεται να κυμανθούν 1 έως 2 βαθμούς υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν πως θα σημειωθούν ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, ο Δεκέμβριος προβλέπεται ήπιος αλλά βροχερός, με διαστήματα κακοκαιρίας και θερμοκρασίες που δύσκολα θα θυμίσουν «βαρύ» χειμώνα – τουλάχιστον στο ξεκίνημά του.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: 

«Σε καιρική ανάπαυλα τις επόμενες ημέρες...Πρώτη εκτίμηση για τον μήνα των Χριστουγέννων...

Μετά από τα 2 βροχοφόρα συστήματα από την Ιταλία όπου έδωσαν αρκετές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται (προς το παρών ) καμία οργανωμένη διαταραχή να μας επηρεάζει με βροχές ,χιόνια ή κρύα!

Τουναντίον, ο υδράργυρος θα βρεθεί σε πιο υψηλά για την εποχή επίπεδα (μέχρι και 5 βαθμούς σταδιακά) ενώ οι βροχές θα είναι περιορισμένες και όχι αξιόλογες.

Επιπλέον γαι τον Δεκέμβρη  οι τελευταίες ενημερώσεις των εποχικών μοντέλων δίνουν σήμα : για υψηλότερες θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα και λίγο περισσότερες βροχές στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη ,το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα.

Να υπενθυμίσω ότι  οι εποχικές προγνώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με σχετική επιφύλαξη. Τα εποχικά μοντέλα δίνουν τάσεις και πιθανότητες, όχι βεβαιότητες!».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top