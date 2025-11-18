Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Διάσημοι γονείς μοιράζονται τις ιστορίες τους

Η αγωνία για την πρόωρη γέννηση των παιδιών τους & τα αισιόδοξα μηνύματα

18.11.25 , 14:13
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από τη φωταγώγηση του Λευκού Πύργου στα μωβ για την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, το 2023/ Eurokinissi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 17η Νοεμβρίου είναι διεθνής μέρα ευαισθητοποίησης για τη γέννηση πρόωρων βρεφών. Καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, με πρωτοβουλία της European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) το 2008. 

Διάσημες Ελληνίδες που γέννησαν πρόωρα και μίλησαν γι'αυτό

Περίπου 1 στα 10 μωρά παγκοσμίως γεννιέται πρόωρα (μέχρι την 37η εβδομάδα της κύησης) και η μέρα αυτή στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πρόωρα μωρά και οι οικογένειές τους, αλλά και να στηριχθούν οι Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, επώνυμοι της ελληνικής showbiz μοιράστηκαν τη δική τους ιστορία με τους ακολούθους τους στα social media, περιγράφοντας πώς βίωσαν την πρόωρη γέννηση του δικού τους μωρού, την αγωνία που συνοδεύει μια τέτοια συνθήκη κι έστειλαν παράλληλα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. 

Νίκος Ορφανός: «Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια»

Ο Νίκος Ορφανός μίλησε για την πρόωρη γέννηση της κόρης του, που είναι σήμερα 20 μηνών. 


«17 Νοεμβρίου: παγκόσμια ημέρα προωρότητας…

Η ζωή έχει το δικό της ρυθμό, ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση. Το κοριτσάκι μας ήρθε αργότερα από όσο θα το θέλαμε, αλλά νωρίτερα από όσο έπρεπε. Γυρίσαμε στο σπίτι από το μαιευτήριο με άδεια χέρια. Δέκα μέρες σταλάζαμε στο μικρό της στόμα γάλα, γουλιά γουλιά. Χαιρόμασταν και κλαίγαμε με κάθε 10 γραμμάρια που έπαιρνε. 

Με τη στήριξη των υπέροχων γιατρών μας και των νοσηλευτριών στη μονάδα νεογνών τα καταφέραμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που τιμούν την εργασία τους κα το συνάνθρωπο. 

Τώρα βλέπω αυτό το ανθρωπάκι, 20 μήνες μετά, που τα πατουσάκια του είναι σαν τα δικά μου να κάνει βηματάκια κρατώντας μου το χέρι και σκέφτομαι…όταν θα έχω αναχωρήσει για μια άλλη διάσταση, τα πόδια μου θα περπατάνε ακόμα σε αυτήν την όμορφη γη.
κάθε παιδί είναι παιδί όλων μας. Έχουμε χρέος να τους δώσουμε έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. 
Να έχετε μια όμορφη μέρα σαν παιδικό χαμόγελο…», έγραψε στην ανάρτησή του ο ηθοποιός, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του στην οποία κρατά αγκαλιά την κόρη του, Λουίζα.

Χάρης Χριστόπουλος: «Κρατήστε σφικτά με όλη τη δύναμη της ψυχής σας αυτούς τους μικρούς μαχητές της ανάσας»

Η σύζυγος του γνωστού φωτογράφου Χάρη Χριστόπουλου, Αννίτα, γέννησε τον τρίτο τους γιο, όταν ήταν στην 28η εβδομάδα της κύησης. Το μωράκι από τη γέννησή του στις 24 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς έμεινε στη Μονάδα νεογνών για φροντίδα.

Αννίτα Μπραντ: Συγκινημένη μίλησε για την περιπέτεια με το πρόωρο μωρό τους

Το ζευγάρι πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, για τις οποίες είχε μιλήσει ανοιχτά όταν πια το μωράκι πήρε εξιτήριο. Ο μπαμπάς του μικρού Παύλου έκανε μια ανάρτηση με την πρώτη φωτογραφία με το δικό τους προωράκι και συγκίνησε με τα λόγια του. 

«17/11/25 παγκόσμια ημέρα προωρότητας…

Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου, και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες το δρόμο,που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας, βάζω την πρώτη φωτογραφία μας, και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς, και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι.

Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου, και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου.

Κρατήστε σφικτά με όλη την δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας ,που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω,από τα πλαστικά κουτιά…
Τους το χρωστάμε …..

Σε ευχαριστώ θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ρούλα Ρέβη: «Όλα θα πάνε καλά , πολύ καλά»

Η Ρούλα Ρέβη γέννησε τα δίδυμα παιδιά της με τον Αποστόλη Τότσικα, στην 34η εβδομάδα της κύησης. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας έκανε μια ανάρτηση με την κόρη της, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι ελπίδας στους γονείς που αγωνιούν για τα δικά τους προωράκια.

«Αυτή είμαι εγώ … 34 εβδομάδων και ίσως λίγο λιγότερο, 1.300 περίπου βάρος , με λίγη βοήθεια και λίγα σπα που μου έκαναν στη μονάδα προωρότητας πριν με αναλάβει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου στο σπίτι …. Α και ένας ολόκληρος στρατός αργότερα 😂🤓…. Τότε ήμουν η μπέμπα, σήμερα με λένε Ειρήνη Χρυσή είμαι 10 ετών, 36 κιλά,1.45 (εντάξει μπορεί να κλέβω λίγο, κλασική γυναίκα ), παίζω ποδόσφαιρο , κάνω τζούντο, μαθήματα χιπ χοπ, και ενόργανη! Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα μωρά σε όλες τις μονάδες προωρότητας που υπάρχουν- απολαύστε το-εκεί σας κάνουν όλα τα χατήρια κανείς δε θα σας πει όχι σε τίποτα , ρίξτε ένα βλέμμα στους γονείς σας που αγωνιούν , σας κλείνω το μάτι πονηρά , και σας αγαπώ!

Όλα θα πάνε καλά , πολύ καλά»❤️🧿🧿🧿🧿🧿 #ημέραπροωρότητας #αγαπη #ολαθαπανεκαλα»

 

