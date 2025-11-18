Θάνατος 3χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι έπεσαν με γουρούνα

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως και αποκάλυψε την αλήθεια

Αχαΐα: O Θείος Του 3χρονου Ομολόγησε Ότι Έπεσαν Με Γουρούνα
Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα, με τον θείο του να πηγαίνει στην αστυνομία και να ομολογεί ότι έπεσαν με τη γουρούνα. 

Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην τραγική υπόθεση του θανάτου του παιδιού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του παιδιού παρουσιάστηκε μόνος του τη Δευτέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και, μην αντέχοντας το βάρος της συνείδησής του, αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη, σύμφωνα με το pelop.gr. 

Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει από την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο, όπου υποστηριζόταν ότι έγινε το δυστύχημα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρχικά ευρήματα από τον χώρο της πτώσης. Η εντολή αυτή φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον 25χρονο να επανεμφανιστεί και να δώσει νέα, διαφορετική κατάθεση.

Αχαΐα: Ο θείος του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε

Σύμφωνα με όσα είπε, πήρε το παιδί από το σπίτι και επιβιβάστηκαν σε μια «γουρούνα» που ανήκε στον πατέρα του μικρού. Κατά τη σύντομη διαδρομή τους, στο σημείο όπου υπάρχει τοιχίο ύψους περίπου δύο μέτρων, το όχημα φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του και να ανετράπη.

Οι δύο τους εκτινάχθηκαν στο έδαφος. Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι έχασε τις αισθήσεις του και, όταν ξύπνησε, ζητούσε απεγνωσμένα να μάθει πού βρίσκεται και πώς είναι το παιδί.

Νεκρός 3χρονος στην Αχαΐα

Το χρονικό της τραγωδίας στην Αχαΐα

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν στα χέρια του 25χρονου. Και οι δύο είχαν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν, όμως υπέστη ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ΚΑΡΠΑ που διήρκησε τουλάχιστον 40 λεπτά, το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε υπό αστυνομική φύλαξη.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του 4χρονου δούλευαν σε κοντινό χωράφι, κάνοντας αγροτικές εργασίες. Το παιδί είχε μείνει για λίγη ώρα με τον 25χρονο συγγενή τους, ο οποίος είχε αναλάβει να το προσέχει.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
