Θάνατος 3χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι έπεσαν με γουρούνα

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα, με τον θείο του να πηγαίνει στην αστυνομία και να ομολογεί ότι έπεσαν με τη γουρούνα.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην τραγική υπόθεση του θανάτου του παιδιού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Ο 25χρονος θείος του παιδιού παρουσιάστηκε μόνος του τη Δευτέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και, μην αντέχοντας το βάρος της συνείδησής του, αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη, σύμφωνα με το pelop.gr.

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει από την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο, όπου υποστηριζόταν ότι έγινε το δυστύχημα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρχικά ευρήματα από τον χώρο της πτώσης. Η εντολή αυτή φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον 25χρονο να επανεμφανιστεί και να δώσει νέα, διαφορετική κατάθεση.

Σύμφωνα με όσα είπε, πήρε το παιδί από το σπίτι και επιβιβάστηκαν σε μια «γουρούνα» που ανήκε στον πατέρα του μικρού. Κατά τη σύντομη διαδρομή τους, στο σημείο όπου υπάρχει τοιχίο ύψους περίπου δύο μέτρων, το όχημα φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του και να ανετράπη.

Οι δύο τους εκτινάχθηκαν στο έδαφος. Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι έχασε τις αισθήσεις του και, όταν ξύπνησε, ζητούσε απεγνωσμένα να μάθει πού βρίσκεται και πώς είναι το παιδί.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Αχαΐα

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν στα χέρια του 25χρονου. Και οι δύο είχαν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν, όμως υπέστη ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ΚΑΡΠΑ που διήρκησε τουλάχιστον 40 λεπτά, το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε υπό αστυνομική φύλαξη.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του 4χρονου δούλευαν σε κοντινό χωράφι, κάνοντας αγροτικές εργασίες. Το παιδί είχε μείνει για λίγη ώρα με τον 25χρονο συγγενή τους, ο οποίος είχε αναλάβει να το προσέχει.