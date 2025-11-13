Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του

Με άσπρα και μπλε μπαλόνια στολισμένο το σπίτι του Ανδρέα στο χωριό

STAR.GR
Ελλαδα
Πλάνα από την κηδεία του 3χρονου στην Αχαΐα - Βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρική σιγή επικρατούσε από την Τρίτη στα Σπάτα Αχαΐας μετά τον τραγικό θάνατο του 3χρονου Ανδρέα, ο οποίος έπεσε μαζί με τον θείο του από τοιχίο, ύψους δύο μέτρων. 

Σήμερα όλο το χωριό βρέθηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου για να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά το μικρό αγοράκι. 

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 1

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, οι δύο αδελφούλες του και οι παππούδες του, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς ο Ανδρέας τους έφυγε με τόσο τραγικό τρόπο. «Πού είσαι αγάπη μου», φώναζε η μητέρα, καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο του γιου της. 

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 2

Αχαΐα: Άσπρα και μπλε μπαλόνια στο σπίτι του 3χρονου Ανδρέα

Το σπίτι της οικογένειας ήταν στολισμένο με λευκά και μπλε μπαλόνια για το τελευταίο αντίο στον Ανδρέα, ενώ οι κάτοικοι του οικισμού συνόδευσαν το φέρετρο του παιδιού μέχρι το νεκροταφείο σιωπηλοί, με σκυμμένο το κεφάλι και με έναν λυγμό να πνίγεται στον λαιμό τους. 

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 3

Αχαΐα: «Καλύτερα να πέθαινα εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 

Συντετριμμένος είναι ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος δε φανταζόταν ότι μια μικρή βόλτα θα κατέληγε σε αυτή την τραγωδία. 

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 4

Στην κατάθεσή του ο θείος περιέγραψε με λυγμούς όσα συνέβησαν. 

Ο 3χρονος Ανδρέας που σκοτώθηκε στην Αχαΐα

«Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ».

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 5

Το κακό έγινε λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης. Την ώρα που ο 25χρονος βγήκε βόλτα με τον μικρό στην αγκαλιά του, χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έπεσαν και οι δύο κάτω από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι και να καταλήξει.

Το σημείο από όπου βρέθηκε στο κενό ο 3χρονος στην Αχαΐα

«Το παιδί έκανε φασαρία, βγαίνει ο θείος του και το παίρνει αγκαλιά και πήγαν να δούνε κότες, γουρούνια κ.λπ. Και βαράει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι και πέφτει μαζί με το παιδί αγκαλιά. Εγώ το πήγα μέχρι την Αχαΐα, από εκεί το ανέλαβε το ασθενοφόρο που το πήγε στην Πάτρα», είπε ο παππούς του παιδιού.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά, η καρδιά του το πρόδωσε και το μωράκι έφυγε από τη ζωή. 

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 6

Η οικογένεια του παιδιού δεν έχει ζητήσει την ποινική δίωξη του 25χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όμως αφότου πήρε εξιτήριο ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος. 

Κηδεία 3χρονου Αχαΐα 7

«Να του αποσπάσει την προσοχή πήγαινε ο δόλιος, δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Κάθε δεύτερη μέρα ήταν στο σπίτι μου αυτό το παιδί», είπε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο θείος του παιδιού.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Καραμανδάνειου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, αναφέροντας: «Το παιδί διακομίστηκε σε εξαιρετικά βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια».

