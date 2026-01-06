Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Ένα πολυήμερο υετοφόρο επεισόδιο, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα, θα μας επηρεάσει όπου ο κίνδυνος δεν προκύπτει τόσο από μια ακραία στιγμή, όσο από τη σωρευτική επίδραση των βροχών. Η παρακολούθηση των αθροιστικών ποσοτήτων –και όχι μόνο της ημερήσιας έντασης– είναι το κλειδί για τη σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων.

Την Τρίτη ο κύριος πυρήνας των φαινομένων οργανώνεται δυτικά και βορειοδυτικά. Η προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία, σε συνδυασμό με έντονη μεταφορά υγρασίας από το Ιόνιο, ευνοεί συνεχείς βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, τοπικά στη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τα φαινόμενα είναι πιο ασθενή και ανομοιόμορφα, με διαστήματα νεφώσεων και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Πρόκειται για μια ημέρα όπου ο υετός έχει μετωπικό χαρακτήρα, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα.

Την Τετάρτη παρατηρείται αναδιοργάνωση του συστήματος και μετατόπιση του κύριου άξονα αστάθειας ανατολικότερα. Το χαμηλό βαθαίνει ελαφρώς και ευνοεί ισχυρότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα στη δυτική και νότια χώρα, σημαντικές βροχές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, αξιόλογο υετό και στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα.

Παράλληλα, ζώνες βροχών επεκτείνονται προς το ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως την ίδια ένταση κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη . Η Τετάρτη αποτελεί τη πιο «γεμάτη» ημέρα, με διάρκεια φαινομένων και αυξημένα ημερήσια ύψη, ειδικά σε προσήνεμες περιοχές της δυτικής χώρας.

Την Πέμπτη το σύστημα αρχίζει να επιμηκύνεται και να αποδυναμώνεται σταδιακά, όμως ο υετός δεν σταματά. Οι βροχές επιμένουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στο Αιγαίο (κυρίως ανατολικό και νότιο), στην Κρήτη, όπου η υγρασία και η σύγκλιση ροών διατηρούν τοπικά αξιόλογα φαινόμενα.

Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα παρουσιάζουν βαθμιαία ύφεση, αλλά προστίθενται επιπλέον ποσότητες στον ήδη υψηλό αθροιστικό υετό των προηγούμενων ημερών. Η Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο ως ημέρα «συσσώρευσης» και λιγότερο ως ημέρα αιχμής.