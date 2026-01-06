Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Προειδοποίηση ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 19:00 MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό
06.01.26 , 18:30 Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε
06.01.26 , 18:20 Έκκληση Κομισιόν σε Ισραήλ για τις ΜΚΟ στη Γάζα
06.01.26 , 17:29 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»
06.01.26 , 16:52 Κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες
06.01.26 , 16:47 Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα»
06.01.26 , 16:14 Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Γιώργος Τζώρτζης: Η καριέρα, ο γάμος με την Τόνια Καζιάνη και η κόρη του
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα πολυήμερο υετοφόρο επεισόδιο, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα, θα μας επηρεάσει όπου ο κίνδυνος δεν προκύπτει τόσο από μια ακραία στιγμή, όσο από τη σωρευτική επίδραση των βροχών. Η παρακολούθηση των αθροιστικών ποσοτήτων –και όχι μόνο της ημερήσιας έντασης– είναι το κλειδί για τη σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων.

Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Την Τρίτη ο κύριος πυρήνας των φαινομένων οργανώνεται δυτικά και βορειοδυτικά. Η προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία, σε συνδυασμό με έντονη μεταφορά υγρασίας από το Ιόνιο, ευνοεί συνεχείς βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος), στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, τοπικά στη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τα φαινόμενα είναι πιο ασθενή και ανομοιόμορφα, με διαστήματα νεφώσεων και τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Πρόκειται για μια ημέρα όπου ο υετός έχει μετωπικό χαρακτήρα, με έμφαση στη δυτική Ελλάδα.

Την Τετάρτη παρατηρείται αναδιοργάνωση του συστήματος και μετατόπιση του κύριου άξονα αστάθειας ανατολικότερα. Το χαμηλό βαθαίνει ελαφρώς και ευνοεί ισχυρότερα και πιο εκτεταμένα φαινόμενα στη δυτική και νότια χώρα, σημαντικές βροχές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, αξιόλογο υετό και στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια τμήματα.

Παράλληλα, ζώνες βροχών επεκτείνονται προς το ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως την ίδια ένταση κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη . Η Τετάρτη αποτελεί τη πιο «γεμάτη» ημέρα, με διάρκεια φαινομένων και αυξημένα ημερήσια ύψη, ειδικά σε προσήνεμες περιοχές της δυτικής χώρας.

Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Την Πέμπτη το σύστημα αρχίζει να επιμηκύνεται και να αποδυναμώνεται σταδιακά, όμως ο υετός δεν σταματά. Οι βροχές επιμένουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στο Αιγαίο (κυρίως ανατολικό και νότιο), στην Κρήτη, όπου η υγρασία και η σύγκλιση ροών διατηρούν τοπικά αξιόλογα φαινόμενα.

Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα παρουσιάζουν βαθμιαία ύφεση, αλλά προστίθενται επιπλέον ποσότητες στον ήδη υψηλό αθροιστικό υετό των προηγούμενων ημερών. Η Πέμπτη λειτουργεί περισσότερο ως ημέρα «συσσώρευσης» και λιγότερο ως ημέρα αιχμής.

Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top