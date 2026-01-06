Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!

Χέρι-χέρι στη θάλασσα με τη σύντροφό του, Σάτον Φόστερ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 19:00 MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό
06.01.26 , 18:30 Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε
06.01.26 , 18:20 Έκκληση Κομισιόν σε Ισραήλ για τις ΜΚΟ στη Γάζα
06.01.26 , 17:29 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»
06.01.26 , 16:52 Κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες
06.01.26 , 16:47 Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα»
06.01.26 , 16:14 Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Γιώργος Τζώρτζης: Η καριέρα, ο γάμος με την Τόνια Καζιάνη και η κόρη του
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παπαράτσι απαθανάτισαν στιγμές του σταρ του Χόλιγουντ, Χιου Τζάκμαν, να απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές στην Κόστα Ρίκα με τη σύντροφό του, Σάτον Φόστερ.

Χιου Τζάκμαν: Αυτό... τρώει κι είναι τόσο fit!

Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!

Όπως έδειξε το Breakfast@star, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να απολαμβάνει τις διακοπές του στη θάλασσα της Κόστα Ρίκα, χαμογελαστοί και εμφανώς ερωτευμένοι!

Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!

Πώς είναι σήμερα πέντε πρωταγωνίστριες «θρυλικών» ξένων σειρών

Οι δύο ηθοποιοί δεν κρύβουν τον έρωτά τους, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά δημόσια ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας, «Song Sung Blue» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χιου Τζάκμαν.

Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!

Ο Τζάκμαν και η Φόστερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Ιανουάριο του 2025, μετά τον χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του, Ντεμπόρα-Λι Φέρνες. Ο γάμος τους, που διήρκεσε 27 χρόνια, ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2025.

Δείτε το Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΥ ΤΖΑΚΜΑΝ
 |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
 |
ΣΑΤΟΝ ΦΟΣΤΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top