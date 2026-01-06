Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!

Παπαράτσι απαθανάτισαν στιγμές του σταρ του Χόλιγουντ, Χιου Τζάκμαν, να απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές στην Κόστα Ρίκα με τη σύντροφό του, Σάτον Φόστερ.

Όπως έδειξε το Breakfast@star, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να απολαμβάνει τις διακοπές του στη θάλασσα της Κόστα Ρίκα, χαμογελαστοί και εμφανώς ερωτευμένοι!

Οι δύο ηθοποιοί δεν κρύβουν τον έρωτά τους, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά δημόσια ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας, «Song Sung Blue» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χιου Τζάκμαν.

Ο Τζάκμαν και η Φόστερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Ιανουάριο του 2025, μετά τον χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του, Ντεμπόρα-Λι Φέρνες. Ο γάμος τους, που διήρκεσε 27 χρόνια, ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2025.

Δείτε το Breakfast@star