Πώς είναι σήμερα πέντε πρωταγωνίστριες «θρυλικών» ξένων σειρών

Ποιες συνέχισαν στην υποκριτική, κάποιες άλλες πήραν απόφαση να αποσυρθούν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 15:14 Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!
18.11.25 , 15:14 Δε συμπαθείτε τους φίλους του παιδιού σας; - Υπάρχουν τρεις λύσεις
18.11.25 , 15:06 Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!
18.11.25 , 15:00 Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικία 87 ετών
18.11.25 , 14:46 Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
18.11.25 , 14:41 Το γηροκομείο κολαστήριο στην Κυψέλη – Εκεί πέθανε γνωστός ηθοποιός
18.11.25 , 14:31 Θάνατος 3χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι έπεσαν με γουρούνα
18.11.25 , 14:13 Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας: Διάσημοι γονείς μοιράζονται τις ιστορίες τους
18.11.25 , 14:03 Γιώργος Γιαννόπουλος: Η ζωή, η καταγωγή, οι ρόλοι και οι έρωτες!
18.11.25 , 13:53 Πώς είναι σήμερα πέντε πρωταγωνίστριες «θρυλικών» ξένων σειρών
18.11.25 , 13:41 Γιάννης Πλούταρχος: Η κατάθεση της συζύγου του για την εμμονική θαυμάστρια
18.11.25 , 13:38 Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
18.11.25 , 13:31 «Parasocial» η λέξη της χρονιάς για το Cambridge Dictionary - Τι σημαίνει
18.11.25 , 13:14 Φανταστική συνταγή για πορτοκαλόπιτα με δάκρυα σοκολάτας
18.11.25 , 13:13 «Ναυτία»- Η Λόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι για τις σκηνές στα 15 της
Θάνατος 3χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι έπεσαν με γουρούνα
Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σε ηλικία 87 ετών
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Το γηροκομείο κολαστήριο στην Κυψέλη – Εκεί πέθανε γνωστός ηθοποιός
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Έρχεται βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη: Πότε φτάνουν τα πρώτα χιόνια στην Ελλάδα
Φάρμα: Η λιποθυμία της Βαλεντίνας και το φαγητό που κάηκε... ξανά!
Κωνσταντινούπολη: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: facebook.com
Πώς είναι σήμερα η Λόρα από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τηλεοπτικές σειρές που έχουν αφήσει ιστορία, τις οποίες έχουμε δει ξανά και ξανά. Σειρές που μας κράτησαν συντροφιά για πολλά χρόνια, είτε κατά τα παιδικά μας χρόνια είτε την εφηβεία μας.

Δείτε πώς είναι σήμερα 4 πρωταγωνίστριες γνωστών τηλεοπτικών σειρών

Κάποιες από αυτές, μάλιστα, συνεχίζουν να παίζονται έως και σήμερα, ταξιδεύοντάς μας πίσω στον χρόνο, σε πιο ανέμελες στιγμές.

Δείτε πώς είναι και τι κάνουν σήμερα πέντε αγαπημένες πρωταγωνίστριες γνωστών τηλεοπτικών σειρών του παρελθόντος;

 

Τζίλιαν Άντερσον - «The X-Files»

Ήταν η πράκτορας Σκάλι της «θρυλικής» ξένης σειράς, «The X-Files», έναν ρόλο που ενσάρκωσε μόλις στα 24 της χρόνια.

Η 57χρονη σήμερα Αμερικανίδα ηθοποιός και, πλέον, ακτιβίστρια και συγγραφέας, Τζίλιαν Άντερσον, επιλέγει συχνά μέσα από τους ρόλους που ενσαρκώνει να περνάει σημαντικά μηνύματα για όσα απασχολούν τόσο την ίδια όσο και τις συνομήλικές της γυναίκες.

Πρόσφατα, μάλιστα, αποκάλυψε ότι επέστρεψε στα γυρίσματα της εμβληματικής σειράς «The X-Files» μόλις 10 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της με καισαρική τομή, φοβούμενη ότι θα απολυθεί. Όπως εξομολογήθηκε: «Αν δεν αισθανόμουν τόσο ένοχη που έμεινα έγκυος στην πρώτη σεζόν, ίσως να φρόντιζα καλύτερα τον εαυτό μου και να σκεφτόμουν περισσότερο τι χρειαζόμουν για το συμφέρον μου εκείνη την εποχή. Αλλά νομίζω ότι ήμουν τόσο απορροφημένη από τις σκέψεις "παραλίγο να με απολύσουν, θα τα κάνω θάλασσα, θα κάνω ό,τι μου πουν". Οπότε ναι, επέστρεψα στη σειρά 10 ημέρες έπειτα από μια καισαρική τομή».

Πώς είναι σήμερα οι μικροί πρωταγωνιστές αγαπημένων ελληνικών σειρών

Η Τζίλιαν Άντερσον ζει τα τελευταία δέκα χρόνια, μαζί με τα παιδιά της στο Λονδίνο.

Μελίσα Γκίλμπερτ - «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»

Υποδύθηκε τη «Λόρα» στην αγαπημένη σειρά του '60 «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι». Η 61χρονη, σήμερα, Μελίσα Γκίλμπερτ, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Χόλιγουντ το 2013 και έκτοτε, όπως έχει δηλώσει, δεν έχει κοιτάξει πίσω της.

Πλέον, ζει ευτυχισμένη στη Νέα Υόρκη, ενώ δήλωσε γι' αυτή της την απόφαση ότι: «Απλώς δεν ένιωθα ότι είναι ένα ασφαλές μέρος που να μπορώ να μεγαλώσω. Είναι τόσο κατά του γήρατος κι αυτή είναι η λιγότερο αγαπημένη μου φράση στον κόσμο (σ.σ. αναφέρεται στη φράση anti-aging). Κατά του γήρατος σημαίνει νεκρός».


Φραν Ντρέσερ - «The Nanny» 

Η σειρά The Nanny («Νταντά Αμέσου Δράσεως»), ήταν μία από τις πιο πετυχημένες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, όπου πρωταγωνίστρια ήταν η 68χρονη σήμερα Φραν Ντρέσερ, η οποία ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή της, τη λεπτοκαμωμένη σιλουέτα, το ιδιαίτερο ντύσιμο και τα μαλλιά της.

Η ηθοποιός, όπως έχει αποκαλύψει και δημόσια, δεν έζησε μια ρόδινη ζωή, καθώς το 1985 βιάστηκε υπό την απειλή όπλου μέσα στο σπίτι της, ενώ έπειτα από κάποια χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο.
Στην παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψε δήλωσε ότι πιστεύει ότι το άγχος και το τραύμα του βιασμού της ήταν οι παράγοντες που προκάλεσαν τον καρκίνο, 15 χρόνια έπειτα από το τραγικό συμβάν.

Αν και απέχει από τον καλλιτεχνικό χώρο αρκετά χρόνια, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι followers της στο instagram ξεπερούν τους 1,6 εκατομμύρια!

Χέδερ Λόκλιαρ - «Melrose Place»

Η Χέδερ Λοκλίαρ έγινε διάσημη στην τηλεόραση με τη σειρά «Melrose Place» από το 1993 έως το 1999, η οποία εξιστορούσε τη ζωή και τους έρωτες των κατοίκων του ομώνυμου συγκροτήματος διαμερισμάτων, λαμβάνοντας πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ερμηνείας από ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά για την ίδια.

 

 

Ακολούθησαν κάποια δύσκολα χρόνια για τη Λοκλίαρ, με προβλήματα με το νόμο, για ενδοοικογενειακή βία, επίθεση σε αστυνομικό αλλά και αυτοκτονικές τάσεις.

Η 63χρονη ηθοποιός μοιράστηκε πρόσφατα μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να συστήσει το κοινό της στο νέο της podcast με τίτλο «What Do You Want?», και όπως φαίνεται είναι το ίδιο γοητευτική και λαμπερή όπως τότε!

 

 


Λούσυ Λόουλες - «Ζήνα: Η πριγκίπισσα του πολέμου»

Αν κάτι θυμόμαστε από τα Σαββατοκύριακα ή τα καλοκαίρια της δεκαετίας του '90 και αρχές του 2000 είναι η σειρά «Xena: Warrior Princess», η οποία και προβαλλόταν στη χώρα μας μέσα από τη συχνότητα του Star.

 

 

Η ίδια όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική, ενώ τον Μάρτιο του 2024 έκανε το ντεμπούτο της και ως σκηνοθέτης στην ταινία Never Look Away, ένα ντοκιμαντέρ για την πρώτη γυναίκα βιντεογράφο του CNN, Μάργκαρετ Μοθ.

Δείτε πώς είναι σήμερα η Λούσυ Λόουλες:

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
 |
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
 |
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
 |
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 |
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ
 |
ΔΙΑΣΗΜΕΣ
 |
CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top