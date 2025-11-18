Πώς είναι σήμερα πέντε πρωταγωνίστριες «θρυλικών» ξένων σειρών

Πώς είναι σήμερα η Λόρα από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι»

Τηλεοπτικές σειρές που έχουν αφήσει ιστορία, τις οποίες έχουμε δει ξανά και ξανά. Σειρές που μας κράτησαν συντροφιά για πολλά χρόνια, είτε κατά τα παιδικά μας χρόνια είτε την εφηβεία μας.

Κάποιες από αυτές, μάλιστα, συνεχίζουν να παίζονται έως και σήμερα, ταξιδεύοντάς μας πίσω στον χρόνο, σε πιο ανέμελες στιγμές.

Δείτε πώς είναι και τι κάνουν σήμερα πέντε αγαπημένες πρωταγωνίστριες γνωστών τηλεοπτικών σειρών του παρελθόντος;

Ήταν η πράκτορας Σκάλι της «θρυλικής» ξένης σειράς, «The X-Files», έναν ρόλο που ενσάρκωσε μόλις στα 24 της χρόνια.

Η 57χρονη σήμερα Αμερικανίδα ηθοποιός και, πλέον, ακτιβίστρια και συγγραφέας, Τζίλιαν Άντερσον, επιλέγει συχνά μέσα από τους ρόλους που ενσαρκώνει να περνάει σημαντικά μηνύματα για όσα απασχολούν τόσο την ίδια όσο και τις συνομήλικές της γυναίκες.

Πρόσφατα, μάλιστα, αποκάλυψε ότι επέστρεψε στα γυρίσματα της εμβληματικής σειράς «The X-Files» μόλις 10 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της με καισαρική τομή, φοβούμενη ότι θα απολυθεί. Όπως εξομολογήθηκε: «Αν δεν αισθανόμουν τόσο ένοχη που έμεινα έγκυος στην πρώτη σεζόν, ίσως να φρόντιζα καλύτερα τον εαυτό μου και να σκεφτόμουν περισσότερο τι χρειαζόμουν για το συμφέρον μου εκείνη την εποχή. Αλλά νομίζω ότι ήμουν τόσο απορροφημένη από τις σκέψεις "παραλίγο να με απολύσουν, θα τα κάνω θάλασσα, θα κάνω ό,τι μου πουν". Οπότε ναι, επέστρεψα στη σειρά 10 ημέρες έπειτα από μια καισαρική τομή».

Η Τζίλιαν Άντερσον ζει τα τελευταία δέκα χρόνια, μαζί με τα παιδιά της στο Λονδίνο.

Υποδύθηκε τη «Λόρα» στην αγαπημένη σειρά του '60 «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι». Η 61χρονη, σήμερα, Μελίσα Γκίλμπερτ, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Χόλιγουντ το 2013 και έκτοτε, όπως έχει δηλώσει, δεν έχει κοιτάξει πίσω της.

Πλέον, ζει ευτυχισμένη στη Νέα Υόρκη, ενώ δήλωσε γι' αυτή της την απόφαση ότι: «Απλώς δεν ένιωθα ότι είναι ένα ασφαλές μέρος που να μπορώ να μεγαλώσω. Είναι τόσο κατά του γήρατος κι αυτή είναι η λιγότερο αγαπημένη μου φράση στον κόσμο (σ.σ. αναφέρεται στη φράση anti-aging). Κατά του γήρατος σημαίνει νεκρός».



Φραν Ντρέσερ - «The Nanny»

Η σειρά The Nanny («Νταντά Αμέσου Δράσεως»), ήταν μία από τις πιο πετυχημένες σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης, όπου πρωταγωνίστρια ήταν η 68χρονη σήμερα Φραν Ντρέσερ, η οποία ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή της, τη λεπτοκαμωμένη σιλουέτα, το ιδιαίτερο ντύσιμο και τα μαλλιά της.

Η ηθοποιός, όπως έχει αποκαλύψει και δημόσια, δεν έζησε μια ρόδινη ζωή, καθώς το 1985 βιάστηκε υπό την απειλή όπλου μέσα στο σπίτι της, ενώ έπειτα από κάποια χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο.

Στην παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψε δήλωσε ότι πιστεύει ότι το άγχος και το τραύμα του βιασμού της ήταν οι παράγοντες που προκάλεσαν τον καρκίνο, 15 χρόνια έπειτα από το τραγικό συμβάν.

Αν και απέχει από τον καλλιτεχνικό χώρο αρκετά χρόνια, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι followers της στο instagram ξεπερούν τους 1,6 εκατομμύρια!

Χέδερ Λόκλιαρ - «Melrose Place»

Η Χέδερ Λοκλίαρ έγινε διάσημη στην τηλεόραση με τη σειρά «Melrose Place» από το 1993 έως το 1999, η οποία εξιστορούσε τη ζωή και τους έρωτες των κατοίκων του ομώνυμου συγκροτήματος διαμερισμάτων, λαμβάνοντας πέντε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ερμηνείας από ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά για την ίδια.

Ακολούθησαν κάποια δύσκολα χρόνια για τη Λοκλίαρ, με προβλήματα με το νόμο, για ενδοοικογενειακή βία, επίθεση σε αστυνομικό αλλά και αυτοκτονικές τάσεις.

Η 63χρονη ηθοποιός μοιράστηκε πρόσφατα μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να συστήσει το κοινό της στο νέο της podcast με τίτλο «What Do You Want?», και όπως φαίνεται είναι το ίδιο γοητευτική και λαμπερή όπως τότε!

Αν κάτι θυμόμαστε από τα Σαββατοκύριακα ή τα καλοκαίρια της δεκαετίας του '90 και αρχές του 2000 είναι η σειρά «Xena: Warrior Princess», η οποία και προβαλλόταν στη χώρα μας μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η ίδια όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική, ενώ τον Μάρτιο του 2024 έκανε το ντεμπούτο της και ως σκηνοθέτης στην ταινία Never Look Away, ένα ντοκιμαντέρ για την πρώτη γυναίκα βιντεογράφο του CNN, Μάργκαρετ Μοθ.

Δείτε πώς είναι σήμερα η Λούσυ Λόουλες: