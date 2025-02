Δείτε πώς είναι σήμερα 4 πρωταγωνίστριες γνωστών τηλεοπτικών σειρών

Είναι κάποιες τηλεοπτικές σειρές τις οποίες έχουμε δει ξανά και ξανά. Με κάποιες έχουμε γελάσει, με κάποιες άλλες έχουμε συγκινηθεί ή έχουμε γίνει «ένα» με τους πρωταγωνιστές τους.

Σειρές που μας κράτησαν συντροφιά για πολλά χρόνια, είτε κατά τα παιδικά μας χρόνια είτε την εφηβεία μας. Ορισμένες, μάλιστα, παίζονται έως και σήμερα και μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, σε πιο ανέμελες στιγμές.

Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τέσσερις από τις αγαπημένες πρωταγωνίστριες γνωστών τηλεοπτικών σειρών του παρελθόντος;

Η «Λόρα» (Μελίσα Γκίλμπερτ) ήταν από τους πιο αγαπημένους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες της δημοφιλούς σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» (The Little House on the Prairie), η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται στις 11 Σεπτεμβρίου του 1974 και ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου του 1983.

Η 60χρονη, σήμερα, Μελίσα Γκίλμπερτ, αποφάσισε να αποχωρήσει από το Χόλιγουντ το 2013 και έκτοτε, όπως έχει δηλώσει, δεν έχει κοιτάξει πίσω της.

Πλέον, ζει ευτυχισμένη στη Νέα Υόρκη, ενώ δήλωσε γι' αυτή της την απόφαση ότι: «Απλώς δεν ένιωθα ότι είναι ένα ασφαλές μέρος που να μπορώ να μεγαλώσω. Είναι τόσο κατά του γήρατος κι αυτή είναι η λιγότερο αγαπημένη μου φράση στον κόσμο (σ.σ. αναφέρεται στη φράση anti-aging). Κατά του γήρατος σημαίνει νεκρός».

Η τηλεοπτική «Φοίβη» ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες της σειράς «Τα Φιλαράκια» (Friends). Η αμερικάνικη κωμική τηλεοπτική σειρά τύπου σίτκομ, ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 από το NBC και ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου 2004.

Ο Ρος (Ντέιβιντ Σουίμερ), η Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον), η Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ), ο Τσάντλερ (Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε στις 28/10/23), η Φοίβη (Λίζα Κούντροου) και ο Τζόι (Ματ ΛεΜπλάνκ) έγιναν για 10 χρόνια οι καλύτεροι φίλοι του κοινού, αφού «Τα Φιλαράκια» σημείωσαν τεράστια επιτυχία.

Η σειρά ήταν υποψήφια για 62 βραβεία Primetime Emmy, κερδίζοντας το βραβείο Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς το 2002, στην 8η σεζόν.

Η σειρά προβάλλεται ακόμα σε πάνω από 100 χώρες. Στην Ελλάδα, προβάλλεται επί σειρά ετών από το Star.

Δείτε πώς είναι σήμερα η 61χρονη Λίζα Κούντροου:

Κάλεϊ Κουόκο - The Big Bang Theory

Η τηλεοπτική «Πένυ» πρωταγωνίστησε μαζί με τους «επιστήμονες» Σέλντον, Λέοναρντ, Ραζ και Χάουαρντ στην πρωτότυπη κωμική σειρά The Big Bang Theory, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2007, έχει κερδίσει 10 βραβεία Emmy και έγινε η Νο1 κωμωδία στην αμερικανική τηλεόραση, με περίπου 20 εκατ. τηλεθεατές.

Η σειρά ολοκληρώθηκε στις 16 Μαΐου του 2019, έπειτα από 12 σεζόν και 279 επεισόδια.

Δείτε πώς είναι σήμερα η Κάλεϊ Κουόκο:

Η Πέγκυ, της κωμικής σειράς του 1987 «Παντρεμένοι με Παιδιά» (Married... with Children), ήταν η σύζυγος του Αλ Μπάντι, η οποία άφησε εποχή με τα σέξι ρούχα της και τα «φουσκωτά» μαλλιά της.

Η σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε το 1997, είχε ως επίκεντρο έναν άτυχο πωλητή γυναικείων παπουτσιών, τον Αλ Μπάντι (Εντ Ο’ Νιλ), την «τεμπέλα» σύζυγό του, Πέγκυ (Κέιτι Σαγκάλ) και τα δύο τους παιδιά, Κέλυ (Κριστίνα Άπλγκεϊτ) και Μπαντ (Ντέιβιντ Φαουστίνο).

Η σειρά έλαβε επτά υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες: κωμικής σειράς, Α’ Ανδρικού ρόλου (δύο φορές) και Α’ Γυναικείου ρόλου (τέσσερις φορές). Επίσης, προτάθηκε επτά φορές για τα Βραβεία Έμμυ.

Η Πέγκυ, έμεινε στη σειρά έως το τέλος, ενώ έπειτα συνέχισε την καριέρα της συμμετέχοντας σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Δείτε πώς είναι σήμερα η Κέιτι Σαγκάλ:

Με την τηλεοπτική κόρη της, Κριστίνα Αμπλιγκέιτ, το 2022:

