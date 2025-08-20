Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο

Δείτε όσα δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από το Δρομοκαΐτειο στην Αννα Σταματιάδου και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με θεραπευτική άδεια βγήκε από το Δρομοκαΐτειο την περασμένη Δευτέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάνοντας τις ανάλογες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική του εκτίμηση που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου κατόπιν αιτήματος από μέλη της οικογένειάς το0υ δρομολόγησε την ακούσια εισαγωγή του τραγουδιστή στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο /Φωτογραφία Eurokinissi

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του σχεδόν τρία 24ωρα, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής που εφημέρευε. Οι συνάδελφοι τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη τους από τις αστυνομικές κι εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Οι γιατροί ακολούθησαν την ασφαλή οδό που ακολουθείται σε περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, δηλαδή κράτησαν τον ασθενή στο νοσοκομείο για το διάστημα που θα τους επέτρεπε να έχουν μια πρώτη, αλλά καλή εικόνα.

H καριέρα του Γιώργου Μαζωνάκη «μετράει» πάνω από τρεις δεκαετίες /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας του χορήγησαν θεραπευτική άδεια, κάτι που επίσης προβλέπεται για τους ψυχικά ασθενείς. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο κι εκτός αυτού.

Η θεραπευτική άδεια ανανεώθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά πληροφορίες. Πλέον ο καλλιτέχνης βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης των θεραπόντων ιατρών σχετικά με τη νοσηλεία του. Αυτοί θα αποφασίσουν αν αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους και αν χρειάζεται ή όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Το insta story του Γιώργου Μαζωνάκη /Φωτογραφία Instagram

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»

Θυμίζουμε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι Τρελός.

Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν κι ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».