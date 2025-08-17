Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του στο Star

Για τέταρτη ημέρα νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από εισαγγελική εντολή. Μέσω του Star, ο γνωστός καλλιτέχνης «σπάει» τη σιωπή του και στέλνει το δικό του μήνυμα. Ο δικηγόρος του ισχυρίζεται ότι ο γνωστός καλλιτέχνης θα επιστρέψει αύριο Δευτέρα στο σπίτι του, ενώ χθες είχαμε και την πρώτη αντίδραση από την οικογένειά του με την οποία ο τραγουδιστής έχει σφοδρή δικαστική διαμάχη για τη διαχείριση της περιουσίας του.

Η Άννα Σταματιάδου μετέδωσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του τραγουδιστή με μια λιτή ανακοίνωση επισήμανε πως όλα έγιναν γιατί κινδυνεύει η ζωή του, τονίζοντας πως για εκείνους προτεραιότητα έχει η υγεία και η ασφάλειά του. Ωστόσο, ο ίδιος ο καλλιτέχνης και ενώ είναι μέσα στο δημόσιο ψυχιατρείο, μέσω του Star στέλνει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, όπως σημείωσε στο ρεπορτάζ της η Άννα Σταματιάδου.

Στο μήνυμά του ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρει:

Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους

Άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία που περνάω

Ειδικότερα, μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει:

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου.

Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους.

Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην Άννα Σταματιάδου, επανέλαβε τη βεβαιότητα του, ότι ο γνωστός καλλιτέχνης θα επιστρέψει αύριο Δευτέρα στο σπίτι του.

Στη χθεσινή ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη αναφερόταν αναλυτικά: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».

