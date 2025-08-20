Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»

Η πρώτη ανάρτηση όλο νόημα του τραγουδιστή μετά το Δρομοκαΐτειο

Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency - Θωμάς Δασκαλάκης
Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου κι ύστερα από τέσσερις μέρες νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το δείπνο με τον δικηγόρο και οι επόμενες κινήσεις

Ο τραγουδιστής εισήχθη χωρίς τη θέλησή του στην ψυχιατριακή κλινική την Πέμπτη 14/8, μετά από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. 

Κατά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε, χαρούμενος κι ευδιάθετος, στους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως όλο είναι μια χαρά κι ευχαριστώντας τους πάντες για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την κατάσταση. 

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο γνωστός καλλιτέχνης πραγματοποίησε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα δημοσίευσε ένα βίντεο στα stories του, όπου φαίνεται το χάρτινο ομοίωμά του να τραγουδά μία από τις live ερμηνείες του Γιώργου Μαζωνάκη στο κομμάτι του, «Ζηλεύω»

«Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», σχολίασε αρχικά στο βίντεο που ανέβασε.

Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη

Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…», πρόσθεσε στο ίδιο απόσπασμα, δανειζόμενος στίχους απο το τραγούδι του «Τρελός» που κυκλοφόρησε το 2015. 

