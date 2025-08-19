Γιώργος Μαζωνάκης: Το δείπνο με τον δικηγόρο και οι επόμενες κινήσεις

Μετά από πέντε ημέρες παραμονής στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο και γύρισε στο σπίτι του το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου.

Η εισαγωγή του στο ψυχιατρικό νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», λίγες ώρες μετά την επιστροφή του, ο δημοφιλής τραγουδιστής δείπνησε με τον δικηγόρο του μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη πρόθεση να γυρίσει σελίδα και να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά όσων θεωρεί υπεύθυνους για την πρόσφατη ταλαιπωρία του.

«Πήγε σπίτι του χθες και στη συνέχεια πήγε για φαγητό με τον δικηγόρο του. Εμείς χθες το απόγευμα μιλήσαμε με τον κύριο Μερκουλίδη, αυτό που μας είπε για τον εντολέα του είναι ότι βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε. Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση», είπε η δημοσιογράφος της εκπομπής.

Παρά τη στενοχώρια και την έντονη απογοήτευση που προκάλεσε η ακούσια εισαγωγή του, ο τραγουδιστής φαίνεται αποφασισμένος να αφήσει πίσω του την περιπέτεια και να επιστρέψει δυναμικά.