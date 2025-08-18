Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η πρώτη δήλωση κατά την έξοδο

Όσα είπε ο δικηγόρος του για την παραμονή του στο Δρομοκαΐτειο

Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο λίγο πριν από τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου.

Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παίρνει εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Η στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παίρνει εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Με καλή διάθεση και συνοδεία του δικηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για την υποστήριξή τους.

Αποχώρησε από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης με καλή διάθεση

Αποχώρησε από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης με καλή διάθεση

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά… Όλα είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπισή σας. Όλα είναι πολύ καλά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ» δήλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την έξοδό του.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη πριν το εξιτήριο

Λίγη ώρα νωρίτερα σισιόδοξος είχε εμφανιστεί ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για την πορεία του και την αποχώρησή του από το Δρομοκαΐτειο.

Εξιτήριο για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Η πρώτη δήλωση κατά την έξοδο

«Περιμένουμε σήμερα να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι γιατροί θα κινηθούν βάσει πρωτοκόλλου και νομοθεσίας, και πιστεύουμε ότι η απόφαση θα είναι θετική. Ο Γιώργος παραμένει ήρεμος και αισιόδοξος, συζητά με το ιατρικό προσωπικό, αν και δεν κρύβει τη συναισθηματική φόρτισή του λόγω της κατάστασης που βιώνει. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεσαι σε δημόσια ψυχιατρική δομή όταν δεν έχεις κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα», δήλωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του στο Star

Ο κ. Γιώργος Μερκουλίδης συμπλήρωσε ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς το Δρομοκαΐτειο για να ξεκινήσει τις διαδικασίες εξόδου του εντολέα του, εκτιμώντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχει επιστρέψει στο σπίτι του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο σχετικά με την παραμονή του στην ψυχιατρική κλινική ανέφερε: «Ο νόμος προβλέπει ότι για να εγκλειστεί κάποιος σε ψυχιατρική δομή χωρίς τη συγκατάθεσή του, θα πρέπει να πάσχει από διαταραχή που του στερεί την ικανότητα να αντιληφθεί την ανάγκη για θεραπεία. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνος για τον ίδιο ή για άλλους. Το αίτημα γίνεται από συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού που έχουν καθημερινή επαφή με το άτομο».

Σήμερα αναμένεται η έξοδος του Γιώργου Μαζωνάκη από το ψυχιατρείο

Σήμερα αναμένεται η έξοδος του Γιώργου Μαζωνάκη από το ψυχιατρείο 

Ωστόσο, κατήγγειλε πως οι συγγενείς που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα για τον Γιώργο, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή μαζί του τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του

«Υπέβαλαν το αίτημα με όλα τα νόμιμα στοιχεία, αλλά δεν έχουν φυσική ή συναισθηματική σχέση μαζί του εδώ και χρόνια. Το γεγονός ότι προχώρησαν στη διαδικασία δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να “τυλιχτεί κάποιος σε μια κόλλα χαρτί”. Όταν υπάρχει εισαγγελική εντολή, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει τα δεδομένα, ακόμα και αν βλέπει απλώς μια συναισθηματική δυσκολία. Δεν μπορεί να αγνοήσει μια τέτοια αναφορά μέσα σε 40 λεπτά και να αφήσει το άτομο να φύγει έτσι απλά».
Τέλος, ο δικηγόρος υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση αναθεώρηση του νομικού πλαισίου: «Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει σοβαρές αδυναμίες. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις πολιτών που οδηγήθηκαν άδικα σε ψυχιατρικές δομές για μέρες, χωρίς πραγματική αιτία. Είναι καιρός αυτό να αλλάξει».

 

