Ποια Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει σύντομα μαμά μέσω της υιοθεσίας;

Είχε εκφράσει την επιθυμία να υιοθετήσει δύο αδερφάκια

Μπορεί στο παρελθόν να πέρασε δύσκολες στιγμές καθώς ένα θέμα υγείας που είχε την οδήγησε στο να κάνει υστερεκτομή, όμως τώρα έχει αφήσει πίσω τις δυσάρεστες στιγμές καθώς ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά μαμά.

Ελένη Καρακάση: Η νευρική ανορεξία, ο σκελετός κι ο καθρέπτης της!

Ο λόγος για την Ελένη Καρακάση η οποία όπως αποκάλυψε στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη «Ζω καλά», με τον σύζυγό της έχουν μπει σε διαδικασία να υιοθετήσουν παιδί και ήδη είναι σε καλό δρόμο.

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR/ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ελένη Καρακάση/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR/ ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου, ήταν όταν γνώρισα τον σύντροφό μου και μετέπειτα άντρα μου, που έφερε μια πολύ σημαντική ισορροπία στη ζωή μου. Μια αρμονία που δεν είχα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχω κάνει εδώ και έναν χρόνο περίπου, είναι ότι μιλάω με έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας.

Με βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα ετοιμάζομαι για ένα άλλο μεγάλο βήμα. Είμαστε με τον Δημήτρη, τον σύζυγό μου σε διαδικασία υιοθεσίας, αναδοχής. Πλησιάζει ο καιρός και χαιρόμαστε πάρα πολύ» τόνισε η ηθοποιός λάμποντας από ευτυχία. 

Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο από το 2006 και η Ελένη αναφέρεται πάντα με γλυκά λόγια σε εκείνον.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της μάλιστα είχε δηλώσει πως την έχει στηρίξει σε όλα και πως και οι δυο τους είναι ανοιχτοί ακόμα και στο να υιοθετήσουν δύο αδερφάκια για να έχει το ένα παρέα το άλλο.

«Αισθάνομαι την ευθύνη, που θα αισθανόμουν κι αν έφερνα βιολογικά ένα παιδί στη ζωή. Τώρα έχω πάει σε έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας, επειδή ήθελα να είμαι προετοιμασμένη στο πώς θα μπει ένας ή και δύο άνθρωποι στη ζωή μου, γιατί είμαστε ανοιχτοί και στην περίπτωση να πάρουμε δύο αδέρφια, και μου είπε ότι τα παιδιά το μόνο θέλουν αγάπη και φροντίδα. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε με τον άντρα μου» είχε δηλώσει πριν από περίπου δύο μήνες η ηθοποιός στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
