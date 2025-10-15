Ελένη Καρακάση: Η νευρική ανορεξία, ο σκελετός κι ο καθρέπτης της!

«Έβλεπα τον εαυτό μου χοντρό»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Πρώτη Δημοσίευση: 15.10.25, 20:05
Στη μάχη που είχε δώσει στο παρελθόν με τη νευρική ανορεξία αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση

Ελένη Καρακάση: «Διαγνώστηκα με ινομυαλγία. Προσπαθούμε για υιοθεσία»

Όπως δήλωσε η ηθοποιός, παρότι είχε αδυνατίσει υπερβολικά, σε σημείο που έμοιαζε με «σκελετό με δέρμα», εκείνη έβλεπε μια τελείως διαφορετική εικόνα στον καθρέφτη της. Στα μάτια της ο εαυτός της φάνταζε παχύς.

Ελένη Καρακάση: Η νευρική ανορεξία, ο σκελετός κι ο καθρέπτης της!

«Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι ένας σκελετός με δέρμα και βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη χοντρό, είναι αλήθεια, το έχω βιώσει αυτό», είπε αρχικά η Ελένη Καρακάση στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου. 

Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»

Παρότι στην αρχή είχε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για την εμφάνισή της, δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι έπασχε από νευρική ανορεξία και να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς, καταφέρνοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.  «Εγώ ευτυχώς πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησα και είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου και έκανα τις σωστές κινήσεις και μπόρεσα και το ξεπέρασα», πρόσθεσε.

