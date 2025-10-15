Ελένη Καρακάση: Η νευρική ανορεξία, ο σκελετός κι ο καθρέπτης της!

Στη μάχη που είχε δώσει στο παρελθόν με τη νευρική ανορεξία αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση.

Όπως δήλωσε η ηθοποιός, παρότι είχε αδυνατίσει υπερβολικά, σε σημείο που έμοιαζε με «σκελετό με δέρμα», εκείνη έβλεπε μια τελείως διαφορετική εικόνα στον καθρέφτη της. Στα μάτια της ο εαυτός της φάνταζε παχύς.

«Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει να είναι ένας σκελετός με δέρμα και βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη χοντρό, είναι αλήθεια, το έχω βιώσει αυτό», είπε αρχικά η Ελένη Καρακάση στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Παρότι στην αρχή είχε μια διαστρεβλωμένη εικόνα για την εμφάνισή της, δεν άργησε να συνειδητοποιήσει ότι έπασχε από νευρική ανορεξία και να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς, καταφέρνοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. «Εγώ ευτυχώς πολύ γρήγορα το συνειδητοποίησα και είχα δίπλα μου τους ανθρώπους μου και έκανα τις σωστές κινήσεις και μπόρεσα και το ξεπέρασα», πρόσθεσε.