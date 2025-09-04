Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»

Όσα είπε η γνωστή ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Grand Hotel

04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Η Ελένη Καρακάση στο Καλοκαίρι Παρέα – 04/09/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Καρακάση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Grand Hotel αναφέρθηκε στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, όταν χρειάστηκε να κάνει ολική υστερεκτομή. 

«Πριν από τρία χρόνια χρειάστηκε να κάνω ολική υστερεκτομή. Πήγαν όλα καλά, ήμουν πολύ τυχερή, ήμουν σε πολύ καλό γιατρό και σε δημόσιο νοσοκομείο. 

Στις 40 ημέρες άρχισα να έχω πόνους σε όλο το σώμα, το οποίο φοβηθήκαμε και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για διάφορες παθήσεις. Βγήκα αρνητική σε όλα και έτσι άρχισα να δοκιμάζω άλλα πράγματα και πάλι δεν βρήκα λύση. Καταλήξαμε ότι είναι ινομυαλγία. Την ινομυαλγία την κατατάσσουν στα αυτοάνοσα, αλλά δεν ξέρουν, είναι ακόμα κάτι που ερευνούν. Αυτό που μου είπε ο ορθοπεδικός μου είναι ότι είναι σαν να δίνει ο εγκέφαλος μου εντολή στο σώμα ότι ο πόνος που νιώθεις είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτό που ουσιαστικά είναι», είπε αρχικά η Ελένη Καρακάση.

«Στην απελπισία μου και δοκιμάζοντας τα πάντα, μιλάει τυχαία στον άντρα μου μια γιατρός για τα “ιατρεία πόνου”. Έκλεισα ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, πήγα, μπήκα στο γραφείο της γιατρού, αρχίζω να μιλάω και κλαίω, ήμουν πια μια γυναίκα σε απόγνωση. Έμπαινα στους γιατρούς και έκλαιγα, προσπαθούσα να τους εξηγήσω αυτό που συμβαίνει…» πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Πολλοί γιατροί μού είπαν ότι πρέπει να συνηθίσω να ζω με αυτό, αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό. Είναι κάτι που δεν το είχα και μου κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Κατέληξα τελικά σε μια θεραπεία που με βοήθησε, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα με αυτό το κομμάτι. Αν δεν περάσεις τον χρόνιο πόνο, δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Εύχομαι σε κανέναν να μη συμβεί αυτό», κατέληξε η Έλενα Καρακάση.

Τι είναι και τι συνεπάγεται η ολική υστερεκτομή

Η ολική υστερεκτομή είναι χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται η μήτρα και ο τράχηλος. Αν αφαιρεθούν και οι ωοθήκες, σταματά η παραγωγή ορμονών όπως τα οιστρογόνα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πρόωρη εμμηνόπαυση. Μετά την επέμβαση, παύει η περίοδος και η γυναίκα δεν μπορεί πλέον να μείνει έγκυος. Απαιτείται ανάρρωση μερικών εβδομάδων, ενώ ψυχολογικά πολλές γυναίκες χρειάζονται χρόνο για να συνηθίσουν τις αλλαγές στο σώμα και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, η επέμβαση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής όταν γίνεται για ιατρικούς λόγους.

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
