Πέλλα: Αισιόδοξα νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

Τι αποφάσισαν οι γιατροί στην Ιταλία, όπου πήγαν για μεταμόσχευση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 16:02 'Εβρος: Προσπάθησαν να περάσουν 8.000 παράνομα εμβόλια από την Τουρκία
29.11.25 , 15:41 Κακοκαιρία Adel: Βούλιαξε Η Θάσος - Εικόνες Καταστροφής
29.11.25 , 15:36 Πέλλα: Αισιόδοξα νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια
29.11.25 , 15:22 Ποια Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει σύντομα μαμά μέσω της υιοθεσίας;
29.11.25 , 14:58 Η ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντος στο Φανάρι
29.11.25 , 14:20 Ξέσπασε ο Συρίγος: «O Λιάγκας κούνησε το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι»
29.11.25 , 14:11 Καιρός: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα από 4/12»
29.11.25 , 13:03 Βόλος: Στο εδώλιο 21χρονος που διατηρούσε σχέση με 13χρονη
29.11.25 , 12:15 Κανονικά η 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων το Σάββατο
29.11.25 , 12:10 Xατζίδου: Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και τον φετινό ανταγωνισμό
29.11.25 , 12:05 Tips για να ενδυναμωσεις τα πόδια σου πριν πας γυμναστήριο
29.11.25 , 11:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
29.11.25 , 11:41 Επιδότηση ενοικίου: Καταγγελίες για «κουρεμένες» επιστροφές
29.11.25 , 10:47 Εορταστικό ωράριο: Ποιες Κυριακές είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
29.11.25 , 10:25 Έρχονται 148.500 προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι θα γίνει με μισθούς & συντάξεις
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Ξέσπασε ο Συρίγος: «O Λιάγκας κούνησε το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι»
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Xατζίδου: Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και τον φετινό ανταγωνισμό
Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της
Ποια Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει σύντομα μαμά μέσω της υιοθεσίας;
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την υγεία του ζευγαριού από την Πέλλα, που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια και έδιναν μάχη για τη ζωή τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Ιταλίας.  

Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι δύο ασθενείς έχουν πλέον διαφύγει τον κίνδυνο, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή βελτίωση, με τους γιατρούς να αποφασίζουν ότι δε χρειάζεται να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Η περιπέτεια του 65χρονου και της 55χρονης συζύγου του ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν κατανάλωσαν μανιτάρια που είχε μαζέψει ο ίδιος ο άνδρας από το βουνό. Λίγες ώρες αργότερα εμφάνισαν έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου νοσηλεύτηκαν για δύο ημέρες.

Δηλητηρίαση από μανιτάρια ζευγαριού στην Πέλλα

Καθώς η κατάσταση τους χειροτέρευε, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή τους στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν παρουσιάσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την ανεύρεση κατάλληλων μοσχευμάτων.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής προς εξειδικευμένα κέντρα στην Ιταλία, όπου και συνεχίστηκε η νοσηλεία τους. Οι τελευταίες όμως εξελίξεις φέρνουν αισιοδοξία, καθώς το ζευγάρι ανταποκρίθηκε θετικά στη θεραπεία και πλέον η ζωή τους δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΛΛΑ
 |
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 |
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ
 |
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top