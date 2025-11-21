Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Τι λέει ο γιος τους στο STAR και τη Λευκή Γεωργάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 01:00 GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
22.11.25 , 00:50 GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
22.11.25 , 00:40 GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
22.11.25 , 00:20 GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου
22.11.25 , 00:09 Σε Εξέλιξη Η Κακοκαιρία Στην Ήπειρο - 367 Κλήσεις Στην Πυροσβεστική
21.11.25 , 23:56 Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»
21.11.25 , 23:28 Ασπρόπυργος: Συνελήφθη Οδοντίατρος Για Διακίνηση Ναρκωτικών
21.11.25 , 23:15 GNTM: Ποιο μοντέλο κέρδισε στη δοκιμασία επιβράβευσης;
21.11.25 , 23:06 Ένα... Ποτάμι Στην Καρδιά Της Νέας Φιλαδέλφειας
21.11.25 , 22:45 GNTM: Ο μοναδικός Dr. Chris καλεσμένος στη δοκιμασία επιβράβευσης
21.11.25 , 22:40 Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
21.11.25 , 22:25 GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
21.11.25 , 22:10 GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
21.11.25 , 22:00 GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
21.11.25 , 21:48 Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
Κλήρωση Eurojackpot 21/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι γιατροί προκειμένου να σταθεροποιήσουν έναν άνδρα και μια γυναίκα από τον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, που κατανάλωσαν δηλητηριώδη μανιτάρια. Και οι δύο έχουν υποστεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια και, σύμφωνα με τους γιατρούς, στις περισσότερες παρόμοιες περιπτώσεις η μεταμόσχευση ήπατος είναι μονόδρομος. Το ζευγάρι θα μεταφερθεί σε μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ιταλία. Ο γιος του ζευγαριού μίλησε στο STAR και τη Λευκή Γεωργάκη.

Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα

Δηλητηριώδη μανιτάρια έστειλαν ανδρόγυνο στο νοσοκομείο - Ταξίδι ελπίδας στην Ιταλία

Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διακομιδή του ανδρόγυνου στην Ιταλία, προκειμένου να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος. Κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο και η αγωνία λυγίζει τον στενό οικογενειακό περίγυρο.

Ο γιος του ζευγαριού, μίλησε στη Λευκή Γεωργάκη: «Είμαστε σε προετοιμασία, τρέχουμε για τα διαδικαστικά… ναι, θα πάνε Πίζα και Ρώμη, πρέπει να κάνω έγγραφα».

Ο 65χρονος μάζεψε μόνος του μανιτάρια από το βουνό και, όπως κατέθεσε στους γιατρούς, η 55χρονη σύζυγός του μαγείρεψε το φαγητό. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε ραγδαία επιδείνωση. Οι γιατροί του ΑΧΕΠΑ συνεννοήθηκαν με το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτειο και από εκεί έγιναν οι απαραίτητες διεργασίες για τη μεταφορά τους στην Ιταλία, όπου υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες εύρεσης μοσχεύματος.

Οι γιατροί του ΑΧΕΠΑ συνεννοήθηκαν με το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτειο και από εκεί έγιναν οι απαραίτητες διεργασίες για τη μεταφορά τους στην Ιταλία

O Ιωάννης Γουλής, καθ. Ιατρικής, Δ/ντης Ηπατολογικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτειο τόνισε για το ζευγάρι: «Μέσα στο πρώτο 24ωρο φάνηκε ότι υπάρχει τοξική βλάβη στο ήπαρ, η οποία το χαρακτηριστικό και το εξαιρετικά επικίνδυνο είναι ότι εξελίσσεται ταχύτατα».

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας, αλλά το βράδυ της Πέμπτης κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Συγκλονισμένοι οι περίοικοι - το σπίτι τους μένει κλειστό. Λένε πως ο άνδρας πάντα έδειχνε τα μανιτάρια σε πιο έμπειρο συλλέκτη για να του πουν ποια είναι ασφαλή.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΕΛΛΑ
 |
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 |
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top