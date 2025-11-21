Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι γιατροί προκειμένου να σταθεροποιήσουν έναν άνδρα και μια γυναίκα από τον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, που κατανάλωσαν δηλητηριώδη μανιτάρια. Και οι δύο έχουν υποστεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια και, σύμφωνα με τους γιατρούς, στις περισσότερες παρόμοιες περιπτώσεις η μεταμόσχευση ήπατος είναι μονόδρομος. Το ζευγάρι θα μεταφερθεί σε μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ιταλία. Ο γιος του ζευγαριού μίλησε στο STAR και τη Λευκή Γεωργάκη.

Δηλητηριώδη μανιτάρια έστειλαν ανδρόγυνο στο νοσοκομείο - Ταξίδι ελπίδας στην Ιταλία

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διακομιδή του ανδρόγυνου στην Ιταλία, προκειμένου να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος. Κάθε λεπτό που περνά είναι κρίσιμο και η αγωνία λυγίζει τον στενό οικογενειακό περίγυρο.

Ο γιος του ζευγαριού, μίλησε στη Λευκή Γεωργάκη: «Είμαστε σε προετοιμασία, τρέχουμε για τα διαδικαστικά… ναι, θα πάνε Πίζα και Ρώμη, πρέπει να κάνω έγγραφα».

Ο 65χρονος μάζεψε μόνος του μανιτάρια από το βουνό και, όπως κατέθεσε στους γιατρούς, η 55χρονη σύζυγός του μαγείρεψε το φαγητό. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα δηλητηρίασης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε ραγδαία επιδείνωση. Οι γιατροί του ΑΧΕΠΑ συνεννοήθηκαν με το Κέντρο Μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτειο και από εκεί έγιναν οι απαραίτητες διεργασίες για τη μεταφορά τους στην Ιταλία, όπου υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες εύρεσης μοσχεύματος.

O Ιωάννης Γουλής, καθ. Ιατρικής, Δ/ντης Ηπατολογικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων στο Ιπποκράτειο τόνισε για το ζευγάρι: «Μέσα στο πρώτο 24ωρο φάνηκε ότι υπάρχει τοξική βλάβη στο ήπαρ, η οποία το χαρακτηριστικό και το εξαιρετικά επικίνδυνο είναι ότι εξελίσσεται ταχύτατα».

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας, αλλά το βράδυ της Πέμπτης κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Συγκλονισμένοι οι περίοικοι - το σπίτι τους μένει κλειστό. Λένε πως ο άνδρας πάντα έδειχνε τα μανιτάρια σε πιο έμπειρο συλλέκτη για να του πουν ποια είναι ασφαλή.