Άριελ Κωνσταντινίδη: Τι συνέβη με το προφίλ της στο Facebook;

Όσα ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε

15.12.25 , 08:08 Άριελ Κωνσταντινίδη: Τι συνέβη με το προφίλ της στο Facebook;
Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άριελ Κωνσταντινίδη ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους της ότι ο λογαριασμός της στο Facebook έχει παραβιαστεί.

Για πολλά χρόνια, η Άριελ Κωνσταντινίδη θεωρείτο «διάδοχος» της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Για πολλά χρόνια, η Άριελ Κωνσταντινίδη θεωρείτο «διάδοχος» της Αλίκης Βουγιουκλάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ίδια ανέφερε πως δεν έχει πλέον τον έλεγχο του συγκεκριμένου προφίλ και προειδοποίησε όσους την ακολουθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τυχόν ύποπτα μηνύματα που μπορεί να λαμβάνουν στο όνομά της.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της

«Μου έχουν χακάρει το Facebook. Οπότε μηνύματα που έρχονται από μένα, που έχουν να κάνουν για εσάς, οτιδήποτε, είτε να δώσετε στοιχεία, δεν ξέρω τι έρχεται. Δεν έχω σχέση εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε μαμά για τρίτη φορά στα 53 της χρόνια

Η Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε μαμά για τρίτη φορά στα 53 της χρόνια

Θυμίζουμε ότι η Άριελ Κωνσταντινίδη έγινε μητέρα για τρίτη φορά τον Αύγουστο του 2025, φέρνοντας στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Η εγκυμοσύνη της είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ηθοποιός απέκτησε το τρίτο της παιδί σε ηλικία 53 ετών κι επέλεξε να γίνει μητέρα μόνη της.

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Δεν υπάρχουν λέξεις, το έζησα όπως ήθελα»

Η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι έμεινε έγκυος με τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Η ηθοποιός έχει επίσης δύο δίδυμους γιους, τον Δαναό και τον Φοίβο, που γεννήθηκαν το 2017 από τον γάμο της με τον Τάκη Μαργαρίτη.

