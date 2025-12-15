Το MINI Cooper C πήγε Τόκιο

Το MINI Cooper C πήγε Τόκιο
Το MINI Cooper C αποτελεί ιδανική πρόταση για τη συναρπαστική μητρόπολη του Τόκιο. Αποδίδοντας 115 kW (156 hp), το MINI Cooper C εντυπωσιάζει με τις δυναμικές επιδόσεις του. Χάρη στις compact διαστάσεις και τη χαρακτηριστική δυναμική αίσθηση go-kart, το 3θυρο μοντέλο κινείται με ευκολία ακόμη και στους πιο στενούς δρόμους. Καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης αναβαθμίζουν τα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας, ενώ το MINI Parking Assistant Plus διευκολύνει σημαντικά τους ελιγμούς στους περιορισμένους χώρους στάθμευσης του Τόκιο.

 

