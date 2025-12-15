Διακοπή κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών: Φορτηγό πήρε φωτιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρα στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό διεκόπη προσωρινά.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 εθελοντικό κλιμάκιο.
Η κίνηση στην Εθνική Οδό λόγω της φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό
Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Η Αστυνομία μετά από λίγη ώρα έδωσε στην κυκλοφορία την αριστερή λωρίδα, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται μεταξύ Καπανδριτίου και Αφιδνών.