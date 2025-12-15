Διακοπή κυκλοφορίας στα διόδια Αφιδνών: Φορτηγό πήρε φωτιά

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρα στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό διεκόπη προσωρινά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 1 εθελοντικό κλιμάκιο.

Η κίνηση στην Εθνική Οδό λόγω της φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Η Αστυνομία μετά από λίγη ώρα έδωσε στην κυκλοφορία την αριστερή λωρίδα, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται μεταξύ Καπανδριτίου και Αφιδνών.

ΑΦΙΔΝΕΣ
ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΦΩΤΙΑ
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
