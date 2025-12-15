Σίδνεϊ: Τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης - 10 ετών το νεότερο

Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες στην Αυστραλία, ως ένδειξη εθνικού πένθους για τα 16 θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 40.

Επίθεση Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα θύματα τους τρομοκρατικού χτυπήματος

Το μικρότερο σε ηλικία από τα 16 θύματα της επίθεσης είναι ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών, η Ματίλντα. Η θεία της έγραψε στα social media μετά τον τραγικό χαμό της:

Η 10χρονη Ματίλντα είναι το νεότερο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

«Μια μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά μου, χθες η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε τέτοια θλίψη».

Νεκρός έπεσε και ο πρώην αστυνομικός Πίτερ Μέγκερ, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του, εργάστηκε εθελοντικά στο Randwick Rugby Club και ασχολήθηκε με το χόμπι του, τη φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην παραλία για μια φωτογραφική αποστολή όταν συνέβη η ένοπλη επίθεση.

Ο Πίτερ Μέγκερ έπεσε νεκρός στην επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Ένα ακόμα θύμα είναι ο Τιμπόρ Γουίτζεν, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του από τους πυροβολισμούς. Η γυναίκα σώθηκε.

Τη ζωή του έχασε ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, πατέρας πέντε παιδιών κι ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea».

Ο ραββίνος Έλι Σλάνγκερ ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο δεύτερος νεκρός ραβίνος ήταν ο Γιάκοβ Λεβιτάν, ο οποίος είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Νεκρός και ο ραββίνος Γιάκοβ Λεβιτάν

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, που είχε επιζήσει από το Ολοκαύτωμα σκοτώθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όπως είπε η σύζυγός του στην Daily Mail «νομίζω ότι πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει».

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν είχε επιζήσει του Ολοκαυτώματος κι έπεσε νεκρός στην επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Ο Ρουβέν Μόρισον υπηρετούσε ως βοηθός στη συναγωγή της περιοχής και σκοτώθηκε ενώ θα συναντούσε έναν φίλο του στη μοιραία εκδήλωση.

Ο Ρούβεν Μόρισον είναι ένας ακόμα νεκρός της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο.

Ο 27χρονος Νταν Ελκαγιάμ έχασε τη ζωή του στην επίθεση στο Σίδνεϊ

Επίθεση Σίδνεϊ: Ο ήρωας μανάβης που ακινητοποίησε τον έναν ένοπλο

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 43χρονος Αχμέτ αλ Αχμέτ, μουσουλμάνος επιχειρηματίας που ζούσε στο Σίδνεϊ, αφόπλισε τον έναν από τους δύο ενόπλους.

Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

https://t.co/2xm4otRbRp

Ο Αχμέτ, από τη Συρία, ιδιοκτήτης μανάβικου στη συνοικία Sutherland, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στο Σίδνεϊ, με αίσθημα αυταπάρνησης και αλληλεγγύης αιφνιδίασε από πίσω τον έναν από τους δύο ενόπλους. Έπεσε πάνω του και κατάφερε να του πάρει το όπλο, αναγκάζοντάς τον να οπισθοχωρήσει.

Ο Αχμέτ τραυματίστηκε από δύο σφαίρες και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε να είναι καλά. Είναι ήρωας, 100%», δήλωσε συγγενής του.

Ο Αχμέτ, πατέρας δύο παιδιών, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με όπλα, αλλά αποφάσισε να επέμβει ενώ περνούσε από το σημείο.

Επίθεση Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού

Οι δύο ένοπλοι που ευθύνονται για το μακελειό στην παραλία Μποντάι ήταν ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

ATENTADO AUSTRALIA - Dramáticas imágenes del atentado en Sydney durante una fiesta de Janucá.

pic.twitter.com/JbW5kgs7ub

Πρόκειται για τον Sajid Akram και τον γιο του Naveed Akram. Ο 50χρονος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας επί τόπου, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση και θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες διέμεναν προσωρινά στην περιοχή Campsie, ενώ η μόνιμη κατοικία τους ήταν στο Bonnyrigg.

Pictures of the terrorist attack in Sydney continue to appear on the internet.



pic.twitter.com/RIGxNOtPWl

Ο πατέρας κατείχε νόμιμη άδεια κυνηγετικού όπλου κατηγορίας A/B για περίπου 10 χρόνια, γεγονός που του επέτρεπε την κατοχή έξι μακρών όπλων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δύο ενεργά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία.

Επίθεση Σίδνεϊ: Πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είναι η χειρότερη σφαγή στην Αυστραλία μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

https://t.co/pPC5ivUH3a pic.twitter.com/k3Xz8D2gVt

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο, σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση για τη Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε. Παρατήσαμε τα πάντα... σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας την, καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς.

pic.twitter.com/uMrn6hWx2n

«Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία. Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

New video shows the terror at Bondi Beach



For 15 minutes, hundreds of families were taking cover on the ground, fearing for their lives.



pic.twitter.com/gZKADDsdue

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Το τελευταίο όμως διάστημα είχαν σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.