Σίδνεϊ: Τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης - 10 ετών το νεότερο

Κοσμος
Μεσίστιες κυματίζουν σήμερα οι σημαίες στην Αυστραλία, ως ένδειξη εθνικού πένθους για τα 16 θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 40. 

Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 12 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα

Επίθεση Σίδνεϊ: Αυτά είναι τα θύματα τους τρομοκρατικού χτυπήματος

Το μικρότερο σε ηλικία από τα 16 θύματα της επίθεσης είναι ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών, η Ματίλντα. Η θεία της έγραψε στα social media μετά τον τραγικό χαμό της:

Η 10χρονη Ματίλντα είναι το νεότερο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Η 10χρονη Ματίλντα είναι το νεότερο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

«Μια μεγάλη τραγωδία χτύπησε την οικογένειά μου, χθες η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι, δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε τέτοια θλίψη».

Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεϊ

Νεκρός έπεσε και ο πρώην αστυνομικός Πίτερ Μέγκερ, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του, εργάστηκε εθελοντικά στο Randwick Rugby Club και ασχολήθηκε με το χόμπι του, τη φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην παραλία για μια φωτογραφική αποστολή όταν συνέβη η ένοπλη επίθεση.

 Ο Πίτερ Μέγκερ έπεσε νεκρός στην επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

 Ο Πίτερ Μέγκερ έπεσε νεκρός στην επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Ένα ακόμα θύμα είναι ο Τιμπόρ Γουίτζεν, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγό του από τους πυροβολισμούς. Η γυναίκα σώθηκε.

Τη ζωή του έχασε ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ, πατέρας πέντε παιδιών κι ένας από τους διοργανωτές της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea».

Ο ραββίνος Έλι Σλάνγκερ ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο ραββίνος Έλι Σλάνγκερ ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο δεύτερος νεκρός ραβίνος ήταν ο  Γιάκοβ Λεβιτάν, ο οποίος είχε εργαστεί σε παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στη διάδοση της εβραϊκής πίστης και των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο.

Νεκρός και ο ραββίνος Γιάκοβ Λεβιτάν

Νεκρός και ο ραββίνος Γιάκοβ Λεβιτάν

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν, που είχε επιζήσει από το Ολοκαύτωμα σκοτώθηκε ενώ προστάτευε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όπως είπε η σύζυγός του στην Daily Mail «νομίζω ότι πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού επειδή σηκώθηκε για να με προστατεύσει».

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν είχε επιζήσει του Ολοκαυτώματος κι έπεσε νεκρός στην επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Ο 87χρονος Άλεξ Κλέιτμαν είχε επιζήσει του Ολοκαυτώματος κι έπεσε νεκρός στην επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Ο Ρουβέν Μόρισον υπηρετούσε ως βοηθός στη συναγωγή της περιοχής και σκοτώθηκε ενώ θα συναντούσε έναν φίλο του στη μοιραία εκδήλωση.

Ο Ρούβεν Μόρισον είναι ένας ακόμα νεκρός της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο Ρούβεν Μόρισον είναι ένας ακόμα νεκρός της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο 27χρονος Γαλλοεβραίος Νταν Ελκαγιάμ, είχε μετακομίσει στην Αυστραλία για να εργαστεί ως μηχανικός πριν από περίπου ένα χρόνο.

Ο 27χρονος Νταν Ελκαγιάμ έχασε τη ζωή του στην επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο 27χρονος Νταν Ελκαγιάμ έχασε τη ζωή του στην επίθεση στο Σίδνεϊ

Επίθεση Σίδνεϊ: Ο ήρωας μανάβης που ακινητοποίησε τον έναν ένοπλο

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 43χρονος Αχμέτ αλ Αχμέτ, μουσουλμάνος επιχειρηματίας που ζούσε στο Σίδνεϊ, αφόπλισε τον έναν από τους δύο ενόπλους. 

 

 

Ο Αχμέτ, από τη Συρία, ιδιοκτήτης μανάβικου στη συνοικία Sutherland, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στο Σίδνεϊ, με αίσθημα αυταπάρνησης και αλληλεγγύης αιφνιδίασε από πίσω τον έναν από τους δύο ενόπλους. Έπεσε πάνω του και κατάφερε να του πάρει το όπλο, αναγκάζοντάς τον να οπισθοχωρήσει. 

Ο Αχμέτ τραυματίστηκε από δύο σφαίρες και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. 

«Είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά ελπίζουμε να είναι καλά. Είναι ήρωας, 100%», δήλωσε συγγενής του. 

Αστυνομία στην παραλία Μποντάι μετά την τρομοκρατική επίθεση

Ο Αχμέτ, πατέρας δύο παιδιών, δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με όπλα, αλλά αποφάσισε να επέμβει ενώ περνούσε από το σημείο.

Επίθεση Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες του μακελειού

Οι δύο ένοπλοι που ευθύνονται για το μακελειό στην παραλία Μποντάι ήταν ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

 

 

Πρόκειται για τον Sajid Akram και τον γιο του Naveed Akram. Ο 50χρονος σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας επί τόπου, ενώ ο 24χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση υπό αστυνομική φρούρηση και θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Τραυματίας μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες διέμεναν προσωρινά στην περιοχή Campsie, ενώ η μόνιμη κατοικία τους ήταν στο Bonnyrigg. 

 

 

Ο πατέρας κατείχε νόμιμη άδεια κυνηγετικού όπλου κατηγορίας A/B για περίπου 10 χρόνια, γεγονός που του επέτρεπε την κατοχή έξι μακρών όπλων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δύο ενεργά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν από την αστυνομία.

Οι τραυματίες από την επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ ανέρχονται σε 40

Επίθεση Σίδνεϊ: Πυροβολούσαν επί δέκα λεπτά 

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είναι η χειρότερη σφαγή στην Αυστραλία μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

 

 

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο, σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Θρήνος στην Αυστραλία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση για τη Χάνουκα.

 

 

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε. Παρατήσαμε τα πάντα... σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Προσωπικά αντικείμενα ανθρώπων που έφυγαν άρον άρον για να σωθούν από τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας την, καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. 

 

 

«Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία. Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

Σε εθνικό πένθος βυθίστηκε η Αυστραλία μετά από την επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

 

 

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Νεκρός είναι ο ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης στην παραλίας Μποντάι στο Σίδνεϊ

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Το τελευταίο όμως διάστημα είχαν σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

