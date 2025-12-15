Λαμπερές εμφανίσεις σε χριστουγεννιάτικο δείπνο στο Ιστορικό City Link

Το βελούδο είχε την τιμητική του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 13:52 Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
15.12.25 , 13:51 Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
15.12.25 , 13:45 Ανδρική υπογονιμότητα: 4 αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξωσωματική
15.12.25 , 13:33 Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
15.12.25 , 13:25 Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής
15.12.25 , 13:10 Δανάη Μπάρκα: «Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή; Εγώ δεν την ακούω»
15.12.25 , 12:50 Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»
15.12.25 , 12:50 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
15.12.25 , 12:31 Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα
15.12.25 , 12:22 Δάφνη Καραβοκύρη: Απάντησε στο σχόλιο της Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη
15.12.25 , 11:55 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου
15.12.25 , 11:46 Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!
15.12.25 , 11:38 Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026
15.12.25 , 11:36 Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη
15.12.25 , 11:31 Συνεργασία Nova - nrg: Προσφέρουν ενέργεια κι ακόμα πιο προσιτό internet
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από το Christmas dinner στο Ιστορικό City Link/ studio panoulis
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λάμψη, υψηλή αισθητική και χριστουγεννιάτικο κλίμα είχε η βραδιά που διοργανώθηκε από γνωστή εταιρία κοσμημάτων, με καλεσμένους γνωστά πρόσωπα.

Το Christmas dinner έλαβε χώρα στο Ιστορικό City Link της Αθήνας και ήταν προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια. 

Λαμπερές εμφανίσεις σε χριστουγεννιάτικο δείπνο στο Ιστορικό City Link

Τη βραδιά «έντυσε» μουσικά η Αλέξια. 

Αλέξια/ studio panoulis

Αλέξια/ studio panoulis

Aνάμεσα στις λαμπερές εμφανίσεις που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν αυτές του ζεύγους Ρουβά- Ζυγούλη, αλλά και της μαμάς και κόρης Μιράντας Πατέρα και Αλεξάνδρας Νίκα. 

Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη/ studio panoulis

Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη/ studio panoulis

Το ζευγάρι επέλεξε το βελούδο για την εμφάνισή του στη βραδιά, must για τις εμφανίσεις της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ειδικότερα, ο δημοφιλής τραγουδιστής προτίμησε κουστούμι από μπλε βελούδο και η σύζυγός του μαύρη maxi τουαλέτα, επίσης από βελούδο. 

Λαμπερές εμφανίσεις σε χριστουγεννιάτικο δείπνο στο Ιστορικό City Link

Μιράντα Πατέρα - Αλεξάνδρα Νίκα/ / studio panoulis

Η Μιράντα Πατέρα φόρεσε μίνι sparkling dress στις αποχρώσεις του χαλκού, το οποίο συνδύασε με πέδιλα σε χρυσό χρώμα, ενώ η κόρη της και σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επέλεξε mini dress Saint Laurent μαύρο με χρυσό μοτίβο και μπότες ως το γόνατο.

Σάκης Ρουβάς, Χριστιάνα Καίσαρη, Κάτια Ζυγούλη/ studio panoulis

Σάκης Ρουβάς, Χριστιάνα Καίσαρη, Κάτια Ζυγούλη/ studio panoulis

Bελούδο επέλεξε και η σύζυγος του Χάρη Βαφειά, Έμιλυ, σε βαθύ μπορντό χρώμα, ενώ η γνωστή σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου επέλεξε μαύρο μακρύ φόρεμα.

Έμιλυ Βαφειά, Έλλη Παπαδιαμάντη - Αγγελοπούλου- Μαίρη Κατράντζου / studio panoulis

Έμιλυ Βαφειά, Έλλη Παπαδιαμάντη - Αγγελοπούλου- Μαίρη Κατράντζου / studio panoulis

Στα μαύρα ντυμένες και η Αναστασία Καίσαρη με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, οι οποίες επέλεξαν σατέν και διαφάνειες για το look τους στη βραδιά.

Αναστασία Καίσαρη- Δόμνα Μιχαηλίδου/  studio panoulis

Αναστασία Καίσαρη- Δόμνα Μιχαηλίδου/  studio panoulis

Η Δήμητρα Κολοτούρα, η οποία ίδρυσε τη Zeus + Dione μαζί με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, επέλεξε midi φόρεμα του brand σε κόκκινο χρώμα. 

Δήμητρα Κολοτούρα/  studio panoulis

Δήμητρα Κολοτούρα/  studio panoulis

Βασίλης και Χαρά Καίσαρη/ studio panoulis

Βασίλης και Χαρά Καίσαρη/ VALENTINY studio panoulis

Νινέτα Βαφειά και Έμιλυ Βαφειά/ VALENTINY studio panoulis

Νινέτα Βαφειά και Έμιλυ Βαφειά/ VALENTINY studio panoulis

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
ΔΕΙΠΝΟ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
 |
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
 |
ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ
 |
ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top