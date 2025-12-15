Λαμπερές εμφανίσεις σε χριστουγεννιάτικο δείπνο στο Ιστορικό City Link

Λάμψη, υψηλή αισθητική και χριστουγεννιάτικο κλίμα είχε η βραδιά που διοργανώθηκε από γνωστή εταιρία κοσμημάτων, με καλεσμένους γνωστά πρόσωπα.

Το Christmas dinner έλαβε χώρα στο Ιστορικό City Link της Αθήνας και ήταν προσεγμένο στην κάθε του λεπτομέρεια.

Τη βραδιά «έντυσε» μουσικά η Αλέξια.

Aνάμεσα στις λαμπερές εμφανίσεις που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν αυτές του ζεύγους Ρουβά- Ζυγούλη, αλλά και της μαμάς και κόρης Μιράντας Πατέρα και Αλεξάνδρας Νίκα.

Το ζευγάρι επέλεξε το βελούδο για την εμφάνισή του στη βραδιά, must για τις εμφανίσεις της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ειδικότερα, ο δημοφιλής τραγουδιστής προτίμησε κουστούμι από μπλε βελούδο και η σύζυγός του μαύρη maxi τουαλέτα, επίσης από βελούδο.

Η Μιράντα Πατέρα φόρεσε μίνι sparkling dress στις αποχρώσεις του χαλκού, το οποίο συνδύασε με πέδιλα σε χρυσό χρώμα, ενώ η κόρη της και σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επέλεξε mini dress Saint Laurent μαύρο με χρυσό μοτίβο και μπότες ως το γόνατο.

Bελούδο επέλεξε και η σύζυγος του Χάρη Βαφειά, Έμιλυ, σε βαθύ μπορντό χρώμα, ενώ η γνωστή σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου επέλεξε μαύρο μακρύ φόρεμα.

Στα μαύρα ντυμένες και η Αναστασία Καίσαρη με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, οι οποίες επέλεξαν σατέν και διαφάνειες για το look τους στη βραδιά.

Η Δήμητρα Κολοτούρα, η οποία ίδρυσε τη Zeus + Dione μαζί με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, επέλεξε midi φόρεμα του brand σε κόκκινο χρώμα.

