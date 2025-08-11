Άριελ Κωνσταντινίδη: «Δεν υπάρχουν λέξεις, το έζησα όπως ήθελα»

Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία, εδώ και λίγες ημέρες, έχει καλωσορίσει στον κόσμο την κόρη της. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της

Η γνωστή ηθοποιός γέννησε το πρωί της Παρασκευής, 8 Αυγούστου, και μίλησε τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού για την υπέροχη αυτή εμπειρία.

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Δεν υπάρχουν λέξεις, το έζησα όπως ήθελα»

«Είμαστε πολύ καλά, πολύ ωραία. Η μικρή είναι τριών ημερών τώρα. Είναι υπέροχα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από τη φαντασία. Είναι πάρα πολύ ωραία», δήλωσε χαρακτηριστικά μέσα από το μαιευτήριο.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της, θέλοντας να εμπνεύσει άλλες γυναίκες και να δείξει ότι όλα είναι εφικτά. Τόνισε ότι η επιλογή για το πώς θα ζήσει κανείς τη ζωή του είναι προσωπική, κι ότι η τόλμη και η θέληση είναι καθοριστικοί παράγοντες.

«Ο λόγος που μίλησα ανοιχτά ήταν για να δώσω έμπνευση στις γυναίκες και να δείξω ότι όλα μπορούν να γίνουν, είναι πώς διαλέγεις να περπατήσεις τη ζωή. Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση... Είναι επιλογή το τι θα κάνεις... Με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες», ανέφερε. 

Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός

Σχετικά με τα σχόλια για την ηλικία της, αφού έγινε μαμά στα 53 της χρόονια, δήλωσε ότι δεν την επηρέασαν. «Είναι άλλο το τι λένε οι άλλοι, και άλλο το τι θέλει η καρδιά σου... Αυτό που με είχε δυσκολέψει με τα αγόρια μου είναι ότι ήταν δύο, κι όλα γίνονταν ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής η κόρη μου είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα, αλλά αυτά δεν θα ήταν ζητήματα για εμένα, είναι μέσα στη διαδικασία της μητρότητας», πρόσθεσε.

Παλιότερη ανάρτηση της Άριελ Κωνσταντινίδη με τα αγόρια της

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για την αντίδραση των δίδυμων γιων της, ηλικίας 8 ετών, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι με τον ερχομό της αδελφούλας τους. «Οι γιοι μου έχουν ξετρελαθεί, περιμένουν πώς και πώς. Όμως στα παιδιά μου εξαρχής άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια», είπε.

ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
