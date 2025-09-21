Άριελ Κωνσταντινίδη: Το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στην κόρη της

Μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της βιώνει αυτό το διάστημα η Άριελ Κωνσταντινίδη. Στις 8 Αυγούστου, η αγαπημένη ηθοποιός έγινε για τρίτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι που συμπλήρωσε την οικογενειακή της ευτυχία.

Η γλυκιά μαμά αποκάλυψε το ιδιαίτερο όνομα που θα δώσει στη μικρή αλλά και τα σχέδια για τη βάφτισή της, η οποία δε θα είναι συνηθισμένη.

«Η μικρή θα ονομαστεί Αυρηλία και θα βαφτιστεί μαζί με τα δύο μου αγόρια. Δεν έχουν βαφτιστεί ακόμα και θέλω να τα βαφτίσω όλα μαζί, δίπλα στη θάλασσα. Δε θα είναι κάτι μεγάλο μόνο για εμάς. Κάπου κοντά στη θάλασσα, με αλμύρα στον αέρα και φως», ανέφερε συγκινημένη στη Real News.

Σύμφωνα με την ίδια, η τελετή προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2026, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μπουν στη θάλασσα αντί για κολυμπήθρα μια ιδιαίτερη εμπειρία που θέλει να θυμούνται για πάντα.

Η Άριελ δεν παρέλειψε να εξηγήσει και τη σημασία του ονόματος της κόρης της: «Θέλω η κόρη μου να ξέρει ότι το όνομά της γεννήθηκε από φως, από ήλιο και αύρα. Ότι βαφτίστηκε στο κύμα, δίπλα στα αδέρφια της. Ότι ήρθε στον κόσμο με αγάπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στους δύο γιους της, τον Δαναό και τον Φοίβο, περιέγραψε την τρυφερή σχέση που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με τη μικρή τους αδερφή: «Τα ονόματά τους κουβαλούν ιστορία και τώρα έχουν αγκαλιάσει την αδελφή τους με τόση αγάπη που με συγκινεί. Βλέπω τα μάτια τους. Δεν είναι τι λένε, είναι ότι θέλουν να τη φροντίσουν. Την καλημερίζουν, της δίνουν ένα φιλάκι στο κεφάλι, με ρωτούν αν έκλαψε. Έχουν την έγνοιά της. Είναι ενθουσιασμένα που έχουν αδελφή. Σαν να τους έχει δέσει ακόμα περισσότερο», είπε με συγκίνηση.