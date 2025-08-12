Εξιτήριο για την Άριελ Κωνσταντινίδη – Λαμπερή και ευτυχισμένη με το μωρό

Στιγμές ευτυχίας για την ηθοποιό

Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη στην εκπομπή του OPEN
Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Άριελ Κωνσταντινίδη, καθώς έγινε ξανά μητέρα στα 53 της χρόνια.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, πήρε σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, εξιτήριο από το μαιευτήριο.

Η Άριελ Κωνσταντινίδη εμφανίστηκε χαμογελαστή και συγκινημένη, κρατώντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη νέα αυτή αρχή στη ζωή της.

Στο πλευρό της βρέθηκε η θεράπουσα ιατρός της, κα Αναστασία Στριλίγκα, με την οποία πόζαραν μαζί στις πρώτες επίσημες φωτογραφίες μετά τη γέννηση του μωρού.

Άριελ Κωνσταντινίδη: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κορούλα της

Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του Μαιευτηρίου στο Instagram: «Η αγαπημένη ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη έφερε στον κόσμο το μωρό της....Μαμά και κοριτσάκι χαίρουν άκρας υγείας, με τη φροντίδα της θεράπουσας ιατρού κας Αναστασίας Στριλίγκα. Τις πιο θερμές μας ευχές!».

Τα πρώτα λόγια μετά τη γέννηση της κόρης της

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και αισιοδοξία μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Είμαστε πολύ καλά, πολύ ωραία. Η μικρή είναι τριών ημερών τώρα. Είναι υπέροχα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από τη φαντασία. Είναι πάρα πολύ ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσα από το μαιευτήριο, φανερά συγκινημένη από το νέο αυτό ξεκίνημα στη ζωή της.

Η ίδια δε δίστασε να αναφερθεί και στη βαθύτερη σημασία της απόφασής της να μιλήσει δημόσια για την εγκυμοσύνη της, επισημαίνοντας ότι ήθελε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς τις γυναίκες που ίσως διστάζουν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

«Ο λόγος που μίλησα ανοιχτά ήταν για να δώσω έμπνευση στις γυναίκες και να δείξω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Είναι το πώς διαλέγεις να περπατήσεις τη ζωή. Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση. Είναι επιλογή το τι θα κάνεις. Με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες», υπογράμμισε στην εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού.

 

Κλείνοντας, τόνισε πως οι δίδυμοι 8χρονοι γιοι της ανυπομονούν να δουν τη μικρή τους αδερφή.

ΑΡΙΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
