«Φωτιά» τα ενοίκια - «Mάχη» για ένα φθηνό φοιτητικό σπίτι

Η φοιτητική στέγη εξελίσσεται φέτος σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για οικογένειες και νέους φοιτητές. Το 2025 καταγράφεται ως η δυσκολότερη χρονιά της τελευταίας πενταετίας, με τα ενοίκια να παρουσιάζουν αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις φοιτητουπόλεις.

Στην Αθήνα, οι τιμές καίνε. Γκαρσονιέρες στο κέντρο ξεκινούν από 400 ευρώ, ενώ σε περιοχές με μετρό οι τιμές ξεπερνούν τα 700 ευρώ.

Στο Παγκράτι, φέτος κατοικία έως 35 τ.μ., κοστίζει από 420 έως 650 ευρώ, ενώ για νεόδμητα, ανακαινισμένα, επιπλωμένα σπίτια, με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στα 40-50 τ.μ., το κόστος φτάνει από 500 έως 950 ευρώ.

Από την Αθήνα έως τα Ιωάννινα απλησίαστα τα φοιτητικά σπίτια

Στην Πάτρα, που φιλοξενεί το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας,το κόστος για μια γκαρσονιέρα έως 25 τετραγωνικά ξεκινά από 260 ευρώ, ενώ ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα 45 τετραγωνικών μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 600 ευρώ.

Στην Κομοτηνή, οι τιμές κυμαίνονται από 220 έως και 550 ευρώ, στον Βόλο μικρά διαμερίσματα ξεκινούν από 250 ευρώ αλλά φτάνουν ακόμη και τα 580, ενώ στα Ιωάννινα οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν 250 με 350 ευρώ για μια μικρή γκαρσονιέρα.

Το αποτέλεσμα; Το κόστος στέγασης απορροφά έως και το 70% του μέσου μισθού, οδηγώντας πολλούς νέους να παραμένουν στο πατρικό τους ή να επιλέγουν σχολή κοντά στο σπίτι.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star