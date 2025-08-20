Ελένη Χατζίδου: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες από τις Μαλδίβες

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Μαλδίβες απολαμβάνουν η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου, έχοντας μαζί τους την κορούλα τους, Μελίτα.
Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
Αυτό το διάστημα, η ευτυχισμένη οικογένεια μοιράζετα με τους followers της όμορφες στιγμές γεμάτες χαμόγελα, παιχνίδια κι αγάπη από έναν αληθινό επίγειο παράδεισο.
Η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, όπου η ίδια, ο σύζυγός της, η κόρη τους, αλλά κι η πεθερά της ποζάρουν χαρούμενοι στην λευκή αμμουδιά, με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά.
Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!
Μέσα από τις φωτογραφίες, ξεχωρίζουν οι τρυφερές στιγμές της οικογένειας. Σε μία από τις πιο όμορφες λήψεις, η μικρή Μελίτα χαμογελά πλατιά στην αγκαλιά της γιαγιάς της, ενώ σε άλλη απολαμβάνει τη βόλτα και το παιχνίδι με τους γονείς της στην παραλία.
Η δημοσίευση της Ελένης Χατζίδου συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «Καλοκαιράκι μου..», εκφράζοντας την απόλυτη χαρά κι ευτυχία τους.
Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες «likes» και σχόλια από φίλους και θαυμαστές των παρουσιαστών της εκπομπής Breakfast@Star, όπου τους εύχονται στην οικογένεια να περάσει αξέχαστες στιγμές.