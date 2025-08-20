Ελένη Χατζίδου: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες από τις Μαλδίβες

Οι εξωτικές διακοπές με τον Ετεοκλή Παύλου και τη Μελιτούλα τους

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα βίντεο που πόσταρε η Ελένη Χατζίδου
Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις Μαλδίβες απολαμβάνουν η Ελένη Χατζίδου κι ο Ετεοκλής Παύλου, έχοντας μαζί τους την κορούλα τους, Μελίτα.

Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα

Αυτό το διάστημα, η ευτυχισμένη οικογένεια μοιράζετα με τους followers της όμορφες στιγμές γεμάτες χαμόγελα, παιχνίδια κι αγάπη από έναν αληθινό επίγειο παράδεισο. 

Ελένη Χατζίδου: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες από τις Μαλδίβες

Η Ελένη Χατζίδου δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, όπου η ίδια, ο σύζυγός της, η κόρη τους, αλλά κι η πεθερά της ποζάρουν χαρούμενοι στην λευκή αμμουδιά, με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά. 

Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!

Μέσα από τις φωτογραφίες, ξεχωρίζουν οι τρυφερές στιγμές της οικογένειας. Σε μία από τις πιο όμορφες λήψεις, η μικρή Μελίτα χαμογελά πλατιά στην αγκαλιά της γιαγιάς της, ενώ σε άλλη απολαμβάνει τη βόλτα και το παιχνίδι με τους γονείς της στην παραλία.

Ελένη Χατζίδου: Οι νέες οικογενειακές φωτογραφίες από τις Μαλδίβες

Η δημοσίευση της Ελένης Χατζίδου συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «Καλοκαιράκι μου..», εκφράζοντας την απόλυτη χαρά κι ευτυχία τους.

Η ανάρτηση της Ελένης Χατζίδου

Οι φωτογραφίες συγκέντρωσαν χιλιάδες «likes» και σχόλια από φίλους και θαυμαστές των παρουσιαστών της εκπομπής Breakfast@Star, όπου τους εύχονται στην οικογένεια να περάσει αξέχαστες στιγμές.

