Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα

Η τρυφερή στιγμή μάνας και κόρης από τις διακοπές τους στις Μαλδίβες

Celebrities & Gossip Νεα
Ονειρεμένες διακοπές στις εξωτικές Μαλδίβες έκανε η Ελένη Χατζίδου μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, τον αδελφό του και τη μητέρα του.  

Χατζίδου: «Τα καταφέραμε. Είμαστε ευγνώμονες» - Το βίντεο από τις Μαλδίβες

Ο εξωτικός προορισμός έχει σαγηνέψει τους οικοδεσπότες του Breakfast@Star, καθώς τον επισκέπτονται για τρίτη φορά. Οι μέρες και οι νύχτες τους εκεί ήταν παραδισένιες, ενώ δίπλα τους είχαν την καλύτερη παρέα, που έκακαν τη διαμονή τους ακόμη πιο ευχάριστη. 

Από το πρόγραμμά τους δεν έλειψε το καλό φαγητό, η διασκέδαση και φυσικά οι βουτιές στις εκπληκτικές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά και τις λευκές αμμουδιές. 

Το ταξίδι το ζευγαριού λοιπόν ήταν γεμάτο όμορφες αναμνήσεις. Μία από αυτές ήταν αναμφίβολα η αγκαλία της μικρής Μελίτας στη μαμά της, Ελένη Χατζίδου στην παραλία κάτω από το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα

Παύλου: Ποζάρει με την κόρη του και χωρίς το πρόσθετο μέλος για το πόδι του

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μοιράστηκε την τρυφερή στιγμή με τους followers της σχολιάζοντας στη λεζάντα: «Αχ αυτή η αγκαλιά σου...».

Η Ελένη Χατζίδου «λιώνει» στην αγκαλιά της Μελίτας

Για τη μονάκριβη κόρη τους, η Ελένη κι ο Ετεοκλής, γίνονται «χαλί να τους πατήσει», ενώ σπάνια τής χαλάνε χατίρι. Μάλιστα στις διακοπές τους εκπλήρωσαν ένα από τα όνειρά της που ήταν η κρουαζέρια με τα δελφίνια, τα οποία έπαιζαν παιχνίδια δίπλα στο σκάφος τους.

 

