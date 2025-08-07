Παύλου: Ποζάρει με την κόρη του και χωρίς το πρόσθετο μέλος για το πόδι του

Το Breakfast@Star έριξε «αυλαία» για φέτος, μετά από μία επιτυχημένη σεζόν και ο Ετεοκλής Παύλου με την Ελένη Χατζίδου και την κόρη τους Μελίτα βρίσκονται αυτές τις μέρες στις Μαλδίβες.

Χατζίδου- Παύλου full ερωτευμένοι στις Μαλδίβες

Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που το ζευγάρι επισκέπτεται τον συγκεκριμένο εξωτικό προορισμό, καθώς όπως έχουν πει, έχουν λατρέψει το μέρος αυτό. Μαζί τους ταξίδεψε και η μητέρα και ο αδελφός του Ετεοκλή Παύλου. Η Ελένη Χατζίδου έχει παραδεχτεί πολλές φορές ότι έχει τεράστια αδυναμία στην πεθερά και στον κουνιάδο της και όλοι μαζί περνούν υπέροχες στιγμές.

Οι δυο παρουσιαστές, μέσα στην ημέρα τους μοιράζονται πολλές φωτογραφίες και βίντεο με τους followers τους στα social media, θέλοντας να μας δώσουν μια μικρή γεύση από τον επίγειο παράδεισο όπου παραθερίζουν.

Σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, ο Ετεοκλής Παύλου δημοσίευσε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με την κόρη του και το συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα.

«Μου ‘πες ‘μπαμπά’ και έγινε όλη μου η ζωή ποίημα..», έγραψε ο παρουσιαστής του Star στη λεζάντα της φωτογραφίας, στην οποία όπως θα δείτε, ποζάρει χωρίς το πρόσθετο μέλος στο πόδι του.

Η ανάρτησή του: