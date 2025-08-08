Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!

Διακοπές στις Μαλδίβες κάνει η Ελένη Χατζίδου μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, τον αδερφό του, τη μητέρα του και την κόρη τους, Μελίτα .

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη φετινή σεζόν, η ευτυχισμένη οικογένεια επέλεξε να βρεθεί ξανά στον αγαπημένο τους, παραδεισένιο προορισμό. Έχουν επισκεφτεί τις Μαλδίβες άλλες δύο φορές και όπως έχουν πει, τις λατρεύουν!

Την Παρασκευή 8/8, η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε νέα στιγμιότυπά από τις διακοπές της ποζάροντας με μαγιό, αλλά και εικόνες από τον... παράδεισο. Είναι πιο fit από ποτέ και το κορμί της «κόβει» την ανάσα. Μαυρισμένη, με λαμπερό δέρμα, και άψογες αναλογίες, η Ελένη φαίνεται πως ζει το όνειρό της.

Δες τις φωτογραφίες της:

Πριν λίγο καιρό η Ελένη Χατζίδου υποδέχτηκε το καλοκαίρι με χαρά γιατί έχασε 5 κιλά. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αποκάλυψε χαρούμενη μέσα από το Instagram πως, βάζοντας στόχο την ευεξία του σώματός της, κατάφερε να χάσει 5 κιλά. Από τα 72 που ζύγιζε τον χειμώνα, έπεσε τώρα στα 67 κιλά, και νιώθει υπέροχα.