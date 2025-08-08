Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!

Η παρουσιάστρια κάνει ονειρεμένες διακοπές με την οικογένειά της

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 20:05 Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία
08.08.25 , 19:44 Σπανούλης - Χοψονίδου: Ποζάρουν αγκαλιά στα γενέθλια του προπονητή
08.08.25 , 19:38 «Μπορείτε να αποζημιωθείτε;»: Τι ισχύει σε απαγορευτικό απόπλου
08.08.25 , 19:24 «Επιχείρηση Θέρος»: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές
08.08.25 , 19:21 Κατερίνα Τσάβαλου: Η σχέση σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου
08.08.25 , 18:50 Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!
08.08.25 , 18:14 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος
08.08.25 , 18:13 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!
08.08.25 , 18:09 BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της
08.08.25 , 17:49 Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου
08.08.25 , 17:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός
08.08.25 , 17:20 Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει
08.08.25 , 17:01 Ευαγγελία Αραβανή: Για κρασί με φίλες της στον Πόρο
08.08.25 , 16:57 Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια
08.08.25 , 16:56 Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 08.08.25, 19:24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διακοπές στις Μαλδίβες κάνει η Ελένη Χατζίδου μαζί με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, τον αδερφό του, τη μητέρα του και την κόρη τους, Μελίτα .

Χατζίδου: «Τα καταφέραμε. Είμαστε ευγνώμονες» - Το βίντεο από τις Μαλδίβες

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη φετινή σεζόν, η ευτυχισμένη οικογένεια επέλεξε να βρεθεί ξανά στον αγαπημένο τους, παραδεισένιο προορισμό. Έχουν επισκεφτεί τις Μαλδίβες άλλες δύο φορές και όπως έχουν πει, τις λατρεύουν!

Την Παρασκευή 8/8, η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε νέα στιγμιότυπά από τις διακοπές της ποζάροντας με μαγιό, αλλά και εικόνες από τον... παράδεισο. Είναι πιο fit από ποτέ και το κορμί της «κόβει» την ανάσα. Μαυρισμένη, με λαμπερό δέρμα, και άψογες αναλογίες, η Ελένη φαίνεται πως ζει το όνειρό της.

Δες τις φωτογραφίες της:

Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!

Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!

Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!

Πριν λίγο καιρό η Ελένη Χατζίδου υποδέχτηκε το καλοκαίρι με χαρά γιατί έχασε 5 κιλά. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αποκάλυψε χαρούμενη μέσα από το Instagram πως, βάζοντας στόχο την ευεξία του σώματός της, κατάφερε να χάσει 5 κιλά. Από τα 72 που ζύγιζε τον χειμώνα, έπεσε τώρα στα 67 κιλά, και νιώθει υπέροχα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΜΑΛΔΙΒΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top