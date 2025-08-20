Βίντεο με την καταδίωξη Τούρκων ψαράδων από σκάφος του Λιμενικού

Δύο 24ωρα μετά την αποκάλυψη των ειδήσεων του Star για τις τουρκικές μηχανότρατες, που αλίευαν ανενόχλητες μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα ελάχιστα μέτρα από το Αγαθονήσι και τους Αρκιούς είχαμε πλέον αντίδραση από το Λιμενικό Σώμα.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος δείχνει ότι σκληραίνει η στάση της Ελληνικής Ακτοφυλακής απέναντι στην προκλητικότητα των Τούρκων ψαράδων.

Σε αυτό, έχει καταγραφεί καρέ-καρέ σκάφος του Λιμενικού να καταδιώκει το μεσημέρι δύο τουρκικές μηχανότρατες, που αλίευαν λίγα μέτρα από τη νησίδα Κουνέλι, δίπλα στο Αγαθονήσι.

Στη θέα του περιπολικού σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι Τούρκοι καπετάνιοι των δύο αλιευτικών αυτή τη φορά φαίνεται να βάζουν την «ουρά στα σκέλια» και ν΄αποχωρούν όπου φύγει-φύγει, με φουλ τις μηχανές, όπως φαίνεται από τον κυματισμό που αφήνουν πίσω τους.

«Μετά το ρεπορτάζ του Star που έφερε αποτέλεσμα και την έντονη δημόσια κατακραυγή, εστάλη επιτέλους σκάφος του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να απομακρύνουν δύο τουρκικές μηχανότρατες σήμερα το μεσημέρι. Η θάλασσα μας είναι η ψυχή της πατρίδας. Δε χαρίζεται, δεν παραδίδεται. Μόνο η άμεση και αποφασιστική παρουσία μας στο πεδίο διασφαλίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια μας», σχολίασε ο Πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και Ελέγχου Αλιείας ναύαρχος ε.α. Νίκος Σπανός.

Αλωνίζουν στο ανατολικό Αιγαίο οι τουρκικές μηχανότρατες

Πάνω από 30 μεγάλες μηχανότρατες των Τούρκων καθημερινά αλωνίζουν το Ανατολικό Αιγαίο. Εισβάλλουν παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, φτάνοντας ακόμα και λίγα μέτρα από τις ακτές των ακριτικών μας νησιών μας.

Όχι μόνο κλέβουν τα ψάρια μας, τον αλιευτικό μας πλούτο, αλλά με τα καταστροφικά τους συρόμενα εργαλεία δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο θαλάσσιο περιβάλλον, καταστρέφοντας τους βυθούς μας.

Οι Τούρκοι ψαράδες με τις καταστροφικές τους μηχανότρατες φαίνεται πως έχουν βάλει στο μάτι τους μεγάλους ελληνικούς ψαρότοπους στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι ψαρότοποι αυτοί ξεκινούν από το Θρακικό πέλαγος, ανατολικά της Σαμοθράκης, περνάνε ανοιχτά των βόρειων ακτών της Λέσβου, κατεβαίνοουν νοτιότερα στη Σάμο, από την πλευρά του Πυθαγόρειου και καταλήγουν έως τα Δωδεκάνησα, ειδικά στο τρίγωνο μεταξύ των νησιών μας: Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι και Αρκιοί.

