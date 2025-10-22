Ανατροπή στη Φάρμα: Η επιλογή μονομάχου που δεν περίμενε κανείς!

Ανατροπή στο Συμβούλιο της Φάρμας λίγο πριν την αναμέτρηση στον Αχυρώνα!

Αρχικά, ο Βασίλης έδωσε την ασυλία στη Ζωή, γιατί όπως είπε δε θέλει να τη δει να φεύγει, αλλά ούτε να τη δει να αγωνίζεται κι εκείνος να είναι στον εξώστη.

Ωστόσο, η Τζωρτζίνα έκανε την έκπληξη, τραβώντας έναν άσο από το μανίκι της.

Εκεί που όλοι πίστευαν πως θα επιλέξει για μονομάχο τη Ναταλία, εκείνη είπε πως θέλει να βρεθεί απέναντι από τη Βαλεντίνα.

Από την άλλη, η Βαλεντίνα εξεπλάγη ευχάριστα λέγοντας πως δεν το περίμενε, αλλά παρ’ ολα αυτά είναι χαρούμενη γι’ αυτό το γεγονός για έναν και μόνο λόγο.

Ποιος είναι αυτός; Το γεγονός ότι θα κερδίσει και θα προσθέσει στον τραπεζικό της λογαριασμό ακόμα 500 ευρώ.

Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη δήλωση ήχησε άσχημα στα αυτιά των συμπαικτών της. «Το κάνει αυτό για να ρίξει την ψυχολογία του αντιπάλου της», σχολίασε ο Γιώργος στο cue.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

