WSJ: «Πράσινο φως» από ΗΠΑ στην Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αλλαγή στάσης Τραμπ προκαλεί νευρικότητα στη Μόσχα / MEGA (αρχείου)

Οι ΗΠΑ επέτρεψαν πλέον στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ήδη πραγματοποιήθηκε επίθεση με πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο είχε προμηθευτεί το Κίεβο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αιφνίδια απόφαση της Ουάσινγκτον να δώσει το «πράσινο φως» ήρθε μετά τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων από τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στον στρατηγό Άλεξους Γκρίνκιουιτς, τον ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο στην Ευρώπη και ταυτόχρονα διοικητή δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η άρση των περιορισμών σχετικά με τη χρήση των Storm Shadow αποφασίστηκε λίγο πριν από τη συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την αποστολή πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερο βεληνεκές και θα μπορούσαν, θεωρητικά, να πλήξουν στόχους στη Μόσχα ή και βορειότερα. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, τονίζοντας πως Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να επιδιώξουν τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Διαψεύδει ο Τραμπ

Από τη μεριά του, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Τραμπ αποσαφήνισε τα γεγονότα, όπως λέει, διότι το δημοσίευμα εμφανίζει τις ΗΠΑ να γυρνούν σε απόλυτα «σκληρή γραμμή» έναντι της Ρωσίας.