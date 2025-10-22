Ελευσίνα: Ζευγάρι έκρυβε κοκαΐνη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου

Γνώριμος των αρχών ο 36χρονος

22.10.25 , 21:35 Ελευσίνα: Ζευγάρι έκρυβε κοκαΐνη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου
Ελλαδα
Στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου τους, ζευγάρι διακινητών έκρυβε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης. Αστυνομικοί τους εντόπισαν στην Ελευσίνα και τους χάλασαν τα σχέδια. Το  ρεπορτάζ είναι της αστυνομικής συντάκτριας του STAR, Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Πάνω από τέσσερα κιλά κοκαΐνης είχαν κρύψει στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη. Στελέχη της Ασφάλειας Ελευσίνας είχαν πληροφορίες ότι το ζευγάρι διακινεί ναρκωτικά. Έτσι, έκαναν φύλλο και φτερό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και εντόπισαν τα ναρκωτικά, πολύ καλά κρυμμένα στον προφυλακτήρα.

Ο 36χρονος, μάλιστα, είναι παλιός τους γνώριμος. Έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά και, μετά την απολογία του, προφυλακίστηκε, ενώ η 26χρονη φίλη του θα δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.

 

