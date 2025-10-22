Συγκινεί η Γιούλικα Σκαφιδά: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και το μήνυμα

Μια αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση έκανε το βράδυ της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου η Γιούλικα Σκαφιδά, προκαλώντας έντονη ανησυχία αλλά και κύμα συμπαράστασης από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός, γνωστή για τη διακριτική της παρουσία στα social media, δημοσίευσε ένα story από το νοσοκομείο, όπου φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη σε κρεβάτι ασθενών, ενώ η ίδια στέκεται στο πλευρό της φορώντας προστατευτική μάσκα. Η γυναίκα, παρά την προφανή δυσκολία της κατάστασης, κάνει το σήμα της ειρήνης, εκπέμποντας δύναμη και αισιοδοξία.

Η Γιούλικα επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με τη φράση: «Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός χαμογελά»,υπονοώντας πως κάτι απρόσμενο συνέβη, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια είναι η γυναίκα στη φωτογραφία ή τι ακριβώς έχει συμβεί..

«Άγιος Έρωτα»: Η Γιούλικα Σκαφιδά ανατρέπει τα δεδομένα

Παράλληλα με τις προσωπικές της στιγμές, η Γιούλικα Σκαφιδά επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση. Ο δεύτερος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του Alpha «Άγιος Έρωτας» φέρνει μια σημαντική νέα είσοδο, που αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω: αυτή της Ιωάννας Σταματοπούλου, την οποία θα ενσαρκώσει η ίδια.

Η Ιωάννα φτάνει στη Στέρνα με φόντο ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά, που σταδιακά θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, επηρεάζοντας τις ζωές όλων των χαρακτήρων.

«Ο ρόλος μου είναι η καινούργια διευθύντρια του γυμνασίου θηλέων στη Στέρνα. Έρχομαι να αναπληρώσω το κενό της προηγούμενης διευθύντριας. Είμαι μαθηματικός, που από μόνο του είναι κάπως ανατρεπτικό για την εποχή. Είμαι μια αυστηρή και αποφασιστική γυναίκα που έρχεται να βάλει τάξη στα πράγματα», είχε πει σε συνέντευξη στο Happy Day.