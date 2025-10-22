Φάρμα: Τζωρτζίνα vs Βαλεντίνα - Ποια παραμένει;

Ένταση, παραίτηση και ανατροπές

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νέο επεισόδιο της Φάρμας οι μονομαχίες συνεχίστηκαν με ένταση και κόπωση — αυτή τη φορά το ντέρμπι είχε τίτλο «Τζωρτζίνα vs Βαλεντίνα» και κρίθηκε στην τρίτη, καθοριστική δοκιμασία.

Ο κανονισμός ήταν απλός αλλά απαιτητικός: κάθε παίκτρια έπρεπε να τυλίξει 150 μέτρα σκοινί γύρω από μεταλλική κατασκευή — το λεγόμενο «χάμστερ» — και όποια ξεκολλούσε πρώτη το σημαδάκι της πίσω από το ξύλο κέρδιζε.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Η Βαλεντίνα μπήκε αποφασισμένη, η Τζωρτζίνα φαινόταν πως είχε καλύτερο ρυθμό στην αρχή, ωστόσο το παιχνίδι ήταν καθαρά για τον πιο γρήγορο και τον πιο ανθεκτικό.

Οι συμπαίκτες τους φώναζαν παροτρύνσεις, έδιναν συμβουλές για τεχνική — «μην το κρατάς, για να έχεις καλύτερο balance» — και η αγωνία μεγάλωνε.

Στα τελευταία μέτρα η κούραση φάνηκε να κάνει τη διαφορά. Η Τζωρτζίνα κουράστηκε — οι συμπαίκτες της παρατήρησαν ότι «έχει ψοφήσει»!

Η Βαλεντίνα, παρά την προσπάθεια και τη δυσκολία, κράτησε σταθερό βηματισμό και κατάφερε να τερματίσει πρώτη. Η ανακοίνωση ήταν σαφής: η Βαλεντίνα κερδίζει την παραμονή και παραμένει στη Φάρμα, ενώ η Τζωρτζίνα αποχωρεί!

Αποχώρησε η Τζωρτζίνα

Παρέμεινε η Βαλεντίνα

Back to Top