GNTM: «Σήμερα θα γίνετε τα fashion γλυπτά μας»

GNTM 2025: Kάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00

10.12.25 , 17:08 GNTM: «Σήμερα θα γίνετε τα fashion γλυπτά μας»
Media
GNTM Trailer Τετάρτη 10/12/25
Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 5/12) η Ελένη Ορκοπούλου, ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Μιχάλης Κούτρης είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, μετά την εντυπωσιακή νίκη του Μιχάλη στη δοκιμασία Easy Riders, οι ισορροπίες στο Σπίτι του GNTM 2025 έχουν αλλάξει. Ο Μιχάλης νιώθει, πλέον, γεμάτος αυτοπεποίθηση και σιγουριά, πιστεύοντας ότι ανήκει στα «δυνατά χαρτιά» του διαγωνισμού. Αλλά η επόμενη έκπληξη θα δοκιμάσει τις ικανότητες όλων!

Ο Έντι Γαβριηλίδης αποφασίζει να επισκεφθεί τα μοντέλα απρόσμενα! «Ήθελα να σας δω σε μια άλλη συνθήκη…», δηλώνει, λίγο πριν αποκαλύψει τη συναρπαστική δοκιμασία-έκπληξη, με τίτλο «Balloon Bodies». Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε ζωντανά fashion γλυπτά, παίζοντας με τον όγκο, τη φόρμα και τη φαντασία, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο των 300 ευρώ. Ζητούμενα της Δοκιμασίας Επιβράβευσης: weird posing, σουρεαλισμός και δημιουργικότητα. Με τη βοήθεια των μπαλονιών, δημιουργούν εντυπωσιακές μορφές πάνω στο σώμα τους, διαφορετικές από οτιδήποτε έχουν μάθει, μέχρι σήμερα.

GNTM

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τον Γιώργο Τοκμετζίδη, ο οποίος βγαίνει από τα στενά όρια του χαρακτήρα του και παρουσιάζει μια νέα, απροσδόκητη πλευρά του εαυτού του! Θα καταφέρει, άραγε, να κερδίσει τα 300 ευρώ και να επιβεβαιώσει την εξέλιξή του;

Την επόμενη μέρα, οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρονται στο καλοκαιρινό resort της αποχώρησης, όπου τους περιμένει η Άννα Πρέλεβιτς, ambassador της Sensodyne Clinical White, για μια συνεργασία-έκπληξη! Η καμπάνια για το προϊόν απαιτεί λαμπερά χαμόγελα και αυτοπεποίθηση, καθώς τα μοντέλα βυθίζονται σε έναν κόσμο σουρεαλισμού και μαξιμαλισμού, δοκιμάζοντας τη φαντασία και την ικανότητά τους να εντυπωσιάσουν!

πρελεβιτς

Με καλεσμένους την Business & Success Coach Κατερίνα Σαλακά και τους Τάσο Τσιλίκουνα και Στρατή Μπέη από το First Dates, το σκηνικό μετατρέπεται σε ένα θεατρικό όνειρο υψηλής μόδας, όπου κάθε λεπτό μετρά. Οι εκφράσεις, οι λήψεις και οι ερμηνείες των διαγωνιζόμενων θα καθορίσουν ποιος θα συνεχίσει και ποιος θα πει το μεγάλο «αντίο».

GNTM

Θα καταφέρει ο Μιχάλης να διαχειριστεί τα προνόμια της νίκης του και να επιλέξει στρατηγικά τους στόχους του; Ποιος ή ποια θα καταφέρει να ξεχωρίσει, με ένα αληθινά δυναμικό χαμόγελο, κερδίζοντας την καμπάνια και δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη σουρεαλισμό;

Ένα επεισόδιο γεμάτο στυλ, ένταση και ανατροπές, που αποδεικνύει πως στο GNTM 2025 τίποτα δεν είναι τυχαίο!

Το πιο αγαπημένο fashion project επέστρεψε στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο.

Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και

πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση. Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

Τα έπαθλα του GNTM 2025

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει:

· 50.000 ευρώ

· ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση

· υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής τους, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

