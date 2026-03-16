Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει οι εφαρμογή – Οι αλλαγές που φέρνει

Τι θα ισχύσει για δικαιούχους, παροχές και μοριοδότηση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 ξεκινά νωρίτερα, με αιτήσεις από 1η Μαΐου.
  • Προβλέπονται 300.000 επιταγές και προϋπολογισμός 50 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας έως 6 διανυκτερεύσεις.
  • Δωρεάν διανυκτερεύσεις έως 10 και 12 σε συγκεκριμένες περιοχές, με αυξημένες επιδοτήσεις για Αύγουστο και εορτές.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με 50 ημέρες εργασίας ή επιδότησης, καθώς και άτομα με αναπηρία.
  • Αλλαγές περιλαμβάνουν προτεραιότητα σε πολύτεκνες οικογένειες και ένταξη αναδόχων μητέρων στο πρόγραμμα.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026 – 2027.  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα την 1η Μαΐου, ώστε οι δικαιούχοι να προγραμματίσουν γρήγορα τις διακοπές τους. 

Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη και καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και  Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός 2025: «Πρωταθλήτρια» η Εύβοια - Δείτε τα καταλύματα

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες :

  • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Κοινωνικός τουρισμός: Πώς θα χρησιμοποιήσετε το voucher - Τι καλύπτει

Κοινωνικός Τουρισμός: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα

Φέτος επίσης το πρόγραμμα θα έχει αλλαγές στη μοριοδότηση, τις παροχές και στους δικαιούχους. 

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αυτές είναι:

  • Πρόωρη Εκκίνηση και Επιμήκυνση Περιόδου

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Μαΐου αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιο-Αύγουστο) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες του Πάσχα και της άνοιξης σε πιο προσιτές τιμές.

  • Προτεραιότητα στους πολυτέκνους

Οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

  • Ένταξη αναδόχων μητέρων

Σε μια σημαντική κοινωνική αναγνώριση, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλέον πλήρως στο πρόγραμμα. Δεν λαμβάνουν μόνο το voucher του κοινωνικού τουρισμού, αλλά εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Διεύρυνση ειδικών επιδομάτων μητρότητας

Η μεταρρύθμιση επεκτείνεται και πέρα από τα τουριστικά καταλύματα. Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα:

  • Φυσικές μητέρες
  • Θετές μητέρες
  • Μητέρες μέσω παρένθετης κύησης
  • Ανάδοχες μητέρες.
