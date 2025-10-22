Πυροβολισμοί στο Ανόβερο: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες

Συνελήφθη ύποπτος

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Martin Meissner)
Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στο Ανόβερο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, ύστερα από αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων, κατά την οποία ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6:25 το απόγευμα στην οδό Vahrenwalder Straße, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Büttnerstraße Üstra.

Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα άτομο υπέστη θανατηφόρα τραύματα, ενώ η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς να είναι προς το παρόν γνωστό το είδος και η σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο σε κοντινή περιοχή, ενώ η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του επεισοδίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΑΝΟΒΕΡΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
