Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί

Το πτώμα ενός μικρού αγοριού εντόπισε η αστυνομία στην πόλη Γκούστροβ στη βόρεια Γερμανία. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 8χρονο Φαμπιάν, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Παρασκευή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός εντοπίστηκε σε δασική έκταση, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το αγόρι που αναζητείται.

O μικρός Φαμπιάν που αγνοούταν από την Παρασκευή

«Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, εκτιμάται πως κάποιος ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Από την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιούνταν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού Φαμπιάν.

Πάνω από 200 αστυνομικοί συμμετείχαν σε αυτές. Ερευνητές πήραν καταθέσεις από γείτονες και καθηγητές του παιδιού. Το βράδυ της Δευτέρας ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά εντόπισαν μια μυρωδιά κοντά σε μια λίμνη στα σύνορα της πόλης, αλλά δύτες που πραγματοποίησαν έρευνες στο σημείο δεν βρήκαν κάτι.

Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του μικρού Φαμπιάν στη Γερμανία - profimedia

Η αστυνομία συνέχισε τις έρευνες στα δάση και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε πως το πτώμα βρέθηκε το πρωί της Τρίτης μετά από μια ανώνυμη πληροφορία.

Το αγοράκι το απόγευμα της Παρασκευής έφυγε από το σπίτι του για να πάει στο σπίτι του πατέρα του, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στο σχολείο του μικρού Φαμπιάν, ενώ σχολικός ψυχολόγος βρίσκεται από τη Δευτέρα εκεί για να στηρίξει τους συμμαθητές του.

Η μητέρα του Φαμπιάν, Ντορίνα έκανε έκκληση στον γιο της να επιστρέψει στο σπίτι.

Οι έρευνες σε λίμνη στη Γερμανία δεν είχαν αποτέλσμα - profimedia

«Φαμπιάν σε παρακαλώ γύρισε σπίτι στη μαμά. Θέλω να σε πάρω ξανά στην αγκαλιά μου. Σε παρακαλώ γύρνα στο σπίτι, κανείς δε σου έχει θυμώσει», είπε και ξέσπασε σε κλάματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Φαμπιάν ήταν πολύ προσεκτικός και δεν έκανε τίποτα χωρίς να το έχει συμφωνήσει με τη μητέρα του. Δεν έφευγε ποτέ χωρίς το κινητό του τηλέφωνο και είχε επικοινωνία με τον πατέρα του, με τους γονείς, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν καλή σχέση.

Δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχικά οδήγησαν την αστυνομία σε μια στάση λεωφορείου στην πόλη Γκούστροβ, αλλά στη συνέχεια το ίχνος χάθηκε εκεί. Μια άλλη μυρωδιά εντοπίστηκε κοντά στο χωριό Ζένα, όπου μένει ο πατέρας του 8χρονου.

Η υπόθεση έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και όλοι περιμένουν την ταυτοποίηση της σορού και τα αίτια θανάτου του αγοριού.