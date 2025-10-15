Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή

Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από σήμερα έως τις 31 Δεκεμβρίου

Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μειωμένες τιμές σε πάνω από 2.000 κωδικούς σε όλα τα σούπερ μάρκετ / ΕΡΤ
Στην πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών από τις εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 2.000 κωδικοί. Η μεσοσταθμική μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ κυμαίνεται στο 8% και θα ισχύσει από σήμερα έως και το τέλος του έτους, δηλαδή τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τους κωδικούς των προϊόντων με τις μειωμένες τιμές

«Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας, για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης.

Στοχεύουμε στην διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό.

Μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8% σε πάνω από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων.

Είναι μία θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, που θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ.

Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια και όπως έχουμε δεσμευτεί, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η διαβούλευση για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Με τη λειτουργία της οποίας ενισχύεται ο ελεγκτικός μηχανισμός και αποσαφηνίζεται πλήρως το νομικό πλαίσιο με την κωδικοποίηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα

Μια μεταρρύθμιση που καλούμε όλη την κοινωνία και ασφαλώς και όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολο Πεταλά.  

«Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων που αποτελείται απ' όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με ορισμένους προμηθευτές, τα θεσμικά τους όργανα, τον ΕΣΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ανταποκρίνονται στο κάλεσμα αυτό για τους καταναλωτές, για την κοινωνία, τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Είναι μια συνεχής προσπάθεια της επιχειρηματικής κοινότητας, σε συνεργασία με την πολιτεία και το υπουργείο Ανάπτυξης, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα σε άριστη ποιότητα και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Και αυτό είναι μια συνεχής δέσμευση, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η πληθωριστική κρίση, η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επάρκεια τροφίμων διεθνώς», ανέφερε ο κ. Πεταλάς. 

 

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
