Καιρός: «Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα από 4/12»

Νέο κύμα κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star

Μετά την κακοκαιρία Adel που «σάρωσε» στο πέρασμά της το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές, ο καιρός θα παρουσιάσει προσωρινή βελτίωση. Ωστόσο, από την επόμενη εβδομάδα ο χειμώνας θα κάνει ξανά την εμφάνισή του.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, προβλέπεται νέο κύμα βροχοπτώσεων, το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα, ενώ παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της παρατεταμένης ξηρασίας. Συγκεκριμένα, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, γύρω στις 4 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, προβλέπεται νέα επιδείνωση με νέο γύρο βροχοπτώσεων. Η ημερομηνία αυτή, άλλωστε, συνδέεται και με τη γνωστή παροιμία «Της Αγίας Βαρβάρας βαρβαρώνει, του Αϊ Σάββα σαβανώνει και του Αϊ Νικόλα παραχώνει», που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη του χειμώνα.

Η χώρα φαίνεται να εισέρχεται πλέον σε πιο χειμερινή περίοδο, με αυξημένες βροχές κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση της ξηρασίας, όμως δεν αποκλείεται να προκαλέσει τοπικά προβλήματα, εφόσον τα έντονα φαινόμενα εμφανιστούν διαδοχικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ:

«Ένας Δεκέμβρης απ΄τα παλιά. Εκτίμηση υετού για Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο (1-15 Δεκεμβρίου 2025)

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία "Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει" που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα .

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών».

☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌ΕΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΑΠ' ΤΑ ΠΑΛΙΑ- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΕΤΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (1-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 29/11 από την ΕΜΥ

Σήμερα Σάββατο, στα νησιά του ανατολικου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, που γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία από αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία-Θρακη, το Ιόνιο, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, Κρήτη καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς, ενώ στα

βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 με 15 Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 τοπικά στα νότια 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα απο δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν πρώτα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βραδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου.