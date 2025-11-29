Kακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές

Η σφοδρή καταιγίδα στην Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές / Βίντεο Ερτ

Μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Παρασκευή, το σύστημα Adel παρουσιάζει πλέον αισθητή εξασθένηση. Tα έντονα φαινόμενα έχουν μετατοπιστεί προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αθήνα η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται.

Παρότι ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να επιμείνουν τουλάχιστον έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν μέχρι αργά το απόγευμα. Από την Κυριακή, σύμφωνα με τις προγνώσεις, ο καιρός θα παρουσιάσει γενική βελτίωση σε όλη τη χώρα.

Στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ επισημαίνεται ότι το σύστημα Adel το Σάββατο (29/11/2025) θα περιοριστεί αποκλειστικά στο ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν οι τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Κακοκαιρία Adel: Η Αττική μετρά τις πληγές της από τα ακραία φαινόμενα της Παρασκευής

Η Παρασκευή ήταν μια δύσκολη ημέρα για την Αττική, με το πέρασμα της κακοκαιρίας «Adel» να προκαλεί μεγάλης έκτασης προβλήματα. Από νωρίς το πρωί, η Αθήνα βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου που δημιούργησαν σοβαρά ζητήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σε πολλές περιοχές, οι δρόμοι πλημμύρισαν, με τον Κηφισό και κεντρικές αρτηρίες να μετατρέπονται σε χειμάρρους. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία, ενώ οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας πολλαπλασιάστηκαν. Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Αργά το βράδυ, νέα ξαφνική καταιγίδα χτύπησε την Αττική, συνοδευόμενη από ιδιαίτερα δυνατό άνεμο και χαλαζόπτωση. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, το Κερατσίνι, ο Ασπρόπυργος, ο Πειραιάς και το κέντρο της Αθήνας, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν και η ορατότητα μειώθηκε απότομα.

Πτώση δέντρων από τη σφορδρότητα της μπόρας στην Αττική το βράδυ της Παρασκευής / Φωτογραφίες από βίντεο Ερτ

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στην οδό Πειραιώς καταπλακώνοντας τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δημοτικές υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Κακοκαιρία Adel: Ξεπέρασε τα 200 mm το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα

H σφοδρότητα της κακοκαιρίας των τελευταίων ημέρων καταγράφεται στον χάρτη του meteo που αφορά τη συγκέντρωση των ποσοτήτων βροχής σε όλη τη χώρα:

Σε 36 σταθμούς, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά.

63 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 80 χιλιοστά.

138 σταθμοί σημείωσαν περισσότερα από 60 χιλιοστά βροχής.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Ήπειρο, όπου τρεις σταθμοί στα Τζουμέρκα μέτρησαν ποσότητες που υπερέβησαν τα 200 χιλιοστά. Η περιοχή δοκιμάζεται έντονα, καθώς η συνολική βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο έχει φτάσει – και σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει – τα 900 έως 1000 χιλιοστά, τιμές που επιβαρύνουν το ήδη κορεσμένο έδαφος.