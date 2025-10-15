Ανδριανή Δεληγιώργη: Το Instagram, τα ταξίδια και η συμμετοχή στη Φάρμα

Όσα δήλωσε μετά την αποχώρησή της από το παιχνίδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 14:24 Γιούλικα Σκαφιδά: Ο 3χρονος γιος της και το απρόοπτο στην Κηφισίας
15.10.25 , 14:15 Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
15.10.25 , 13:56 «Περισσεύει ξύδι, άμα θες» - «Κόλαση» στο συμβούλιο της Φάρμας
15.10.25 , 13:55 Φτιάξε εύκολα την πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα
15.10.25 , 13:46 Λ. Βουλιαγμένης: «Μου φώναζε “λίγα σου έκανα”»
15.10.25 , 13:45 Tα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
15.10.25 , 13:42 Ανδριώτου: Στροφή στην καριέρα της - «Έχω στόχο να παίξω στο Hollywood»
15.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Aπαγγέλει ποιήματα για χάρη της Δέσποινας Μοιραράκη
15.10.25 , 13:17 Αυλαία για το θρυλικό MTV: «Σβήνουν» τα μουσικά κανάλια του
15.10.25 , 12:59 Ρόδος: Μάχη για τη 2χρονη που βρέθηκε αναίσθητη σε πισίνα
15.10.25 , 12:56 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
15.10.25 , 12:49 Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»
15.10.25 , 12:41 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Στο γήπεδο για να στηρίξει την αγαπημένη της ομάδα
15.10.25 , 12:40 Ο Πλούτωνας γυρίζει ορθόδρομος στον Υδροχόο: Σαρωτικές αλλαγές
15.10.25 , 12:34 Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
Γιούλικα Σκαφιδά: Ο 3χρονος γιος της και το απρόοπτο στην Κηφισίας
Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τη δύσκολη γέννα και ο γάμος της κόρης της
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λ. Βουλιαγμένης: «Μου φώναζε “λίγα σου έκανα”»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: instagram.com
Λάμπρος & Αριάδνη σχολιάζουν την αποχώρησή τους από τη Φάρμα / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ανδριανή Δεληγιώργη μπήκε στη Φάρμα και τράβηξε τα βλέμματα, ενώ ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό, το νάζι, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που τη διακρίνει.  

Φάρμα: Έλενα - Κωνσταντίνος VS Ανδριανή - Λάμπρος: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε;

Έπειτα από την αποχώρησή της από τη Φάρμα, η Ανδριανή δημοσίευσε το παρακάτω ποστ, ευχαριστώντας την παραγωγή, ενώ δήλωσε ευγνώμων για όσα έζησε μέσα στο παιχνίδι: «Έζησα μία υπέροχη εμπειρία ζωής στη φάρμα!✨ Είμαι ευγνώμων που συμμετείχα στο ταξίδι της φάρμας έμαθα πολλά, γνώρισα Ιδιαίτερες προσωπικότητες,Έζησα αξέχαστες εμπειρίες ήρθα κοντά με τη φύση (τρομακτικά κοντα!) Ευχαριστώ πολύ την παραγωγή!» 

 

Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα - «Θα φύγει γρήγορα και πάλι»

Γνωρίζοντας την Ανδριανή Δεληγιώργη - Το βιογραφικό της παίκτριας της Φάρμας

  • Ζει στην Αθήνα, είναι 24 χρόνων και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @andriani_addi
  • Είναι κομμώτρια στο επάγγελμα, ενώ ασχολείται ενεργά και με το μόντελινγκ, έχοντας εμπειρία στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας
  • Της αρέσουν τα ταξίδια και δε χάνει ευκαιρία να επισκέπτεται νέα μέρη και να αποκτά εμπειρία ερχόμενη σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες

 

 

  • Όπως είχε δηλώσει για τη Φάρμα, οι αντίπαλοί της μπορεί να την υποτιμήσουν, λόγω της εμφάνισης της, αυτό, όμως, δεν την ενοχλεί, γιατί οι χαμηλές προσδοκίες θα κάνουν την άνοδό της ακόμη πιο εντυπωσιακή
  • Το γεγονός ότι δεν έχει καθόλου σχέση με τις αγροτικές εργασίες, ήταν και ένας από τους λόγους που την ώθησε να δηλώσει συμμετοχή στη Φάρμα, αφού της αρέσουν οι προκλήσεις και τα «δύσκολα».

 

 

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@star έπειτα από την αποχώρησή της από το παιχνίδι, η Ανδριανή δήλωσε ότι: «Θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Στεναχωρήθηκα πολύ και τώρα που το είδα και στην τηλεόραση κατάλαβα κάποια λάθη που είχα κάνει. Και φαινόμουν πολύ... γιούχου, ενώ όντως το είχα πάρει σοβαρά κι όντως ήθελα να αγωνιστώ», δήλωσε αρχικά η Ανδριανή.

Ενώ σε ερώτηση της Ελένης Χατζίδου εάν «πήρε στον λαιμό της τον Λάμπρο, αφού τον επέλεξε για να αγωνιστούν μαζί ενάντια στους Έλενα και Κωναταντίνο, εκείνη σχολίασε ότι τον θεωρούσε πολύ δυνατό παίκτη και γι'αυτό αποφάσισε να τον ψηφίσει, με σκοπό να βγουν μαζί νικητές από τη μονομαχία. Συγκεκριμένα, είπε: «Εννοείται ότι με αυτό το σκεπτικό τον πήρα. Τώρα που το ξαναβλέπω, λοιπόν κι έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό, ο Λάμπρος πραγματικά δεν ήταν για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και τον έπιασα κι απροετοίμαστο και καλώς ή κακώς η ψυχολογία είναι το παν, πόσω μάλλον είναι εκεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες».

 

 

Ενώ ο Λάμπρος από την πλευρά του δήλωσε ότι: «Θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει λίγο με κουβέντα, αλλά ήταν η επιλογή της. Εντάξει, τη σεβάστηκα, έπρεπε να είμαι εγώ πιο έτοιμος. Όπως σας είπα στη Φάρμα, πρέπει να είσαι έτοιμος. Έφυγα και φύγαμε βασικά με την Ανδριανή δίκαια από τα αγωνίσματα, γιατί χάσαμε δίκαια από τα παιδιά. Άδικα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση, πιστεύω για μένα, αλλά για όλα τα παιδιά θα ήταν άδικο να βρισκόντουσαν σε αυτήν τη θέση».

Δείτε φωτογραφίες της Ανδριανής Δεληγιώργη στο Instagram:

 

 

 

 

 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top