Ανδριανή Δεληγιώργη: Το Instagram, τα ταξίδια και η συμμετοχή στη Φάρμα

Η Ανδριανή Δεληγιώργη μπήκε στη Φάρμα και τράβηξε τα βλέμματα, ενώ ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό, το νάζι, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που τη διακρίνει.

Έπειτα από την αποχώρησή της από τη Φάρμα, η Ανδριανή δημοσίευσε το παρακάτω ποστ, ευχαριστώντας την παραγωγή, ενώ δήλωσε ευγνώμων για όσα έζησε μέσα στο παιχνίδι: «Έζησα μία υπέροχη εμπειρία ζωής στη φάρμα!✨ Είμαι ευγνώμων που συμμετείχα στο ταξίδι της φάρμας έμαθα πολλά, γνώρισα Ιδιαίτερες προσωπικότητες,Έζησα αξέχαστες εμπειρίες ήρθα κοντά με τη φύση (τρομακτικά κοντα!) Ευχαριστώ πολύ την παραγωγή!»

Γνωρίζοντας την Ανδριανή Δεληγιώργη - Το βιογραφικό της παίκτριας της Φάρμας

Ζει στην Αθήνα, είναι 24 χρόνων και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @andriani_addi

Είναι κομμώτρια στο επάγγελμα, ενώ ασχολείται ενεργά και με το μόντελινγκ, έχοντας εμπειρία στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας

Της αρέσουν τα ταξίδια και δε χάνει ευκαιρία να επισκέπτεται νέα μέρη και να αποκτά εμπειρία ερχόμενη σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες

Όπως είχε δηλώσει για τη Φάρμα, οι αντίπαλοί της μπορεί να την υποτιμήσουν, λόγω της εμφάνισης της, αυτό, όμως, δεν την ενοχλεί, γιατί οι χαμηλές προσδοκίες θα κάνουν την άνοδό της ακόμη πιο εντυπωσιακή

Το γεγονός ότι δεν έχει καθόλου σχέση με τις αγροτικές εργασίες, ήταν και ένας από τους λόγους που την ώθησε να δηλώσει συμμετοχή στη Φάρμα, αφού της αρέσουν οι προκλήσεις και τα «δύσκολα».

Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@star έπειτα από την αποχώρησή της από το παιχνίδι, η Ανδριανή δήλωσε ότι: «Θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Στεναχωρήθηκα πολύ και τώρα που το είδα και στην τηλεόραση κατάλαβα κάποια λάθη που είχα κάνει. Και φαινόμουν πολύ... γιούχου, ενώ όντως το είχα πάρει σοβαρά κι όντως ήθελα να αγωνιστώ», δήλωσε αρχικά η Ανδριανή.

Ενώ σε ερώτηση της Ελένης Χατζίδου εάν «πήρε στον λαιμό της τον Λάμπρο, αφού τον επέλεξε για να αγωνιστούν μαζί ενάντια στους Έλενα και Κωναταντίνο, εκείνη σχολίασε ότι τον θεωρούσε πολύ δυνατό παίκτη και γι'αυτό αποφάσισε να τον ψηφίσει, με σκοπό να βγουν μαζί νικητές από τη μονομαχία. Συγκεκριμένα, είπε: «Εννοείται ότι με αυτό το σκεπτικό τον πήρα. Τώρα που το ξαναβλέπω, λοιπόν κι έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό, ο Λάμπρος πραγματικά δεν ήταν για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και τον έπιασα κι απροετοίμαστο και καλώς ή κακώς η ψυχολογία είναι το παν, πόσω μάλλον είναι εκεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες».

Ενώ ο Λάμπρος από την πλευρά του δήλωσε ότι: «Θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει λίγο με κουβέντα, αλλά ήταν η επιλογή της. Εντάξει, τη σεβάστηκα, έπρεπε να είμαι εγώ πιο έτοιμος. Όπως σας είπα στη Φάρμα, πρέπει να είσαι έτοιμος. Έφυγα και φύγαμε βασικά με την Ανδριανή δίκαια από τα αγωνίσματα, γιατί χάσαμε δίκαια από τα παιδιά. Άδικα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση, πιστεύω για μένα, αλλά για όλα τα παιδιά θα ήταν άδικο να βρισκόντουσαν σε αυτήν τη θέση».

