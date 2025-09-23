Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα - «Θα φύγει γρήγορα και πάλι»

Σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται;

Media
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος προέβη σε μια ευχάριστη ανακοίνωση πριν την έναρξη της κρίσιμης ομαδικής ασυλίας: «Πριν περάσουμε στη δοκιμασία έχουμε να καλύψουμε το κενό της Angela στην πράσινη ομάδα, οπότε παρακαλώ όλοι μαζί να υποδεχτούμε την Ανδριανή». 

Η Ανδριανή Δεληγιώργη, που είχε αποχωρήσει στο πρώτο επεισόδιο, επιστρέφει στη Φάρμα, για να ενισχύσει την πράσινη ομάδα! Θα αντικαταστήσει την Angela Schoonhoven που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού. 

Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα!

Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα!

Η 24χρονη κομμώτρια - μοντέλο ήταν το επίκεντρο της προσοχής, γεγονός που καθόλου δεν τη χάλασε. «Μπαίνω μέσα νιώθω όλα τα μάτια πάνω μου. Μου αρέσει αυτό», είπε στην κάμερα. 

Φάρμα: Η επιστροφή της Ζωής προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στους παίκτες

Φάρμα: Η επιστροφή της Ζωής προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στους παίκτες

Η επιστροφή της Ανδριανής δε χαροποίησε ιδιαίτερα τη Ζωή, η οποία δήλωσε πως δεν έχει μέλλον μέσα στο παιχνίδι. «Σκάει η Ανδριανή εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Θεωρώ ότι θα φύγει γρήγορα και πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

