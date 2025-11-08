Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από τη Μανωλίδου- «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα»

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στα social media

Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / Facebook
Ρεπορτάζ του MEGA για τον Άδωνι Γεωργιάδη (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γενέθλιά του είχε πριν δύο ημέρες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, φρόντισε να του ετοιμάσει μια τούρτα-έκπληξη με ιδιαίτερη έμπνευση και χιούμορ.

Η εντυπωσιακή δημιουργία απεικόνιζε τον υπουργό ως Ρωμαίο στρατηγό: στο ένα χέρι κρατούσε ένα εμβόλιο, ενώ στο άλλο μια ασπίδα που έφερε το σύμβολο της υγείας.

Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη

Επάνω στην τούρτα υπήρχε χαραγμένο το λατινικό ρητό «Adonis Minister Salvtis – Veni, Vidi, Vaccinavi», μια ευρηματική παραλλαγή της διάσημης φράσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»). Στην περίπτωση αυτή, μεταφραζόταν ως «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα», προσαρμοσμένο με χιουμοριστική διάθεση στον ρόλο του υπουργού Υγείας.

«Την πιο όμορφη τούρτα που έχω πάρει ποτέ, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», έγραψε συγκινημένος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Facebook, συνοδεύοντας τη φράση με φωτογραφίες από τη γιορτινή βραδιά.

Γεωργιάδης για Μανωλίδου: «Υπήρξε παρουσιάστρια για βιοποριστικά ζητήματα»

Η Μανωλίδου ετοίμασε τούρτα γενεθλίων στον Άδωνι Γεωργιάδη

Άδωνις Γεωργιάδης & Ευγενία Μανωλίδου / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι παντρεμένος με τη συνθέτρια κλασικής μουσικής και διευθύντρια ορχήστρας, Ευγενία Μανωλίδου  από το 2009. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά τον Περσέα, που γεννήθηκε το 2005 και τον Αλκαίο, που γεννήθηκε το 2014. 

