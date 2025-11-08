Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από τη Μανωλίδου- «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα»

Τα γενέθλιά του είχε πριν δύο ημέρες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, φρόντισε να του ετοιμάσει μια τούρτα-έκπληξη με ιδιαίτερη έμπνευση και χιούμορ.

Η εντυπωσιακή δημιουργία απεικόνιζε τον υπουργό ως Ρωμαίο στρατηγό: στο ένα χέρι κρατούσε ένα εμβόλιο, ενώ στο άλλο μια ασπίδα που έφερε το σύμβολο της υγείας.

Επάνω στην τούρτα υπήρχε χαραγμένο το λατινικό ρητό «Adonis Minister Salvtis – Veni, Vidi, Vaccinavi», μια ευρηματική παραλλαγή της διάσημης φράσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»). Στην περίπτωση αυτή, μεταφραζόταν ως «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα», προσαρμοσμένο με χιουμοριστική διάθεση στον ρόλο του υπουργού Υγείας.

«Την πιο όμορφη τούρτα που έχω πάρει ποτέ, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», έγραψε συγκινημένος ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Facebook, συνοδεύοντας τη φράση με φωτογραφίες από τη γιορτινή βραδιά.

Άδωνις Γεωργιάδης & Ευγενία Μανωλίδου / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι παντρεμένος με τη συνθέτρια κλασικής μουσικής και διευθύντρια ορχήστρας, Ευγενία Μανωλίδου από το 2009. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά τον Περσέα, που γεννήθηκε το 2005 και τον Αλκαίο, που γεννήθηκε το 2014.